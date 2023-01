Live-Reportage widmet sich Kanada und Alaska

Der Fotograf, Abenteurer und Buchautor Robert Neu ist für seine neueste Live-Reportage am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr im Erwin Hymer Museum, über Monate in die Wildnis gereist. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für die Veranstaltung.

Das Reisemittel der Wahl war für Neu ein Packraft – ein ultraleichtes, kleines Schlauchboot. Mit diesem Boot sei es auf den mächtigen Yukon River gegangen, wie die Veranstalter in einer Pressemeldung mitteilen. Mehr als 3000 Kilometer fließt er durch den Norden Kanadas und Alaskas bis zur windgepeitschten Beringsee. Die Reise beginne an den Gletschern der Quellseen in British Columbia. Bären, Adler und Elche könne man hier antreffen und sie würden den Reisenden bis zum Ozean begleiten.

Das Packraft sei vollgestopft mit Vorräten und Kameraausrüstung, denn reisen in der Wildnis heiße autark sein. Ganz alleine in der Natur zu sein, sei eine sehr berührende Erfahrung, die den Reisenden auf sich selber zurückwirft. Es sei ein ursprüngliches Leben, einfach, ehrlich, still. Weiter gehe es Richtung Alaska. Doch wie zu Goldrauschzeiten treffe Robert Neu die Realität und lasse den Traum von Wildnis und Freiheit beinahe zerplatzen: Messerstecher zerstören das Schlauchboot, ein Brandstifter treibt sein Unwesen und nur mit Mühe und Not habe Schlimmeres verhindert werden können.

Interessante Berichte über die Wildnis

Neu berichte vom Leben am Fluss, monatelanger Abgeschiedenheit, Überleben in der Wildnis und von den Träumen, die den Reisenden immer wieder motivieren, Extremerfahrungen zu suchen. Hautnahe Begegnungen mit Bären und Elchen, aber auch mit den einheimischen Indianern und Yupik-Eskimos würden diese Live-Reportage besonders machen.

Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Tageskasse 19 Euro. Es könne aber auch ein Genießer-Abenteuer-Paket im Museumsrestaurant gebucht werden. Der Preis: 32,50 Euro pro Person. Das gibt es aber nur im Vorverkauf unter Tel.: 07524/97667600. Alle weiteren Informationen sind zu finden unter: www.erwin-hymer-museum.de.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 17. Januar, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Tel.: 07524/978711.