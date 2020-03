Live-Reportage im Erwin Hymer Museum zeigt Priester Johannes Schwarz „zu Fuß nach Jerusalem“

Ein außergewöhnlicher Weg hat den katholischen Priester Johannes Schwarz aus Liechtenstein zu Fuß nach Jerusalem und wieder zurück geführt.

In seiner Live-Reportage „Zu Fuß nach Jerusalem“ am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr im Erwin Hymer Museum präsentiert er abgelegene georgische Felsenklöster, liegt er blutend am italienischen Straßenrand und seinen Weg der Begegnungen mit Beduinen am Lagerfeuer, bulgarischen Bordellbesitzern oder schnurrbärtigen Männern in einer türkischen Baugrube. Die Karten kosten 14 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Tageskasse, jeweils inklusive Museumseintritt.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 10. März, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524 /978711.