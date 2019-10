Live-Reportage übers wilde Südamerika

Die Live-Reportagen im Erwin-Hymer-Museum starten am Donnerstag, 17. Oktober, mit „Wildes Südamerika“ von Sabine Hoppe und Thomas Rahn. Die Schwäbische Zeitung verlost 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 16. Oktober, um 12 Uhr in der Redaktion unter der Telefonnummer 07524/978711 an.

Im Oldtimer-Truck reisen die beiden laut Pressemitteilung des Museums 30 000 Kilometer durch sieben abwechslungsreiche Länder entlang der Anden, stetig nach Süden, von den Wüstenregionen Kolumbiens bis in die gletscherbedeckte Bergwelt Patagoniens und zum Ende der Welt auf Feuerland. In der peruanischen Bergwelt erkunden sie Inkastätten wie die sagenumwobenen Ruinen von Macchu Picchu, deren Bauweise bis heute Rätsel aufgibt. Eine Welt abseits jeglicher Zivilisation eröffnet sich auf dem kargen bolivianischen Altiplano. Zwischen Salzseen und Vulkankegeln stolzieren Flamingos in bunten Lagunen. Da ahnen die beiden noch nicht, dass auf knapp 5 000 Metern Höhe ein Schneesturm das Fortkommen unmöglich machen wird. Atemlos folgt man als Zuschauer den Abenteuern und Erlebnissen des sympathischen Paars.

