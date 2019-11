Live-Reportage über Namibia

Glühende Hitze, extreme Trockenheit, Schneestürme und Kälte, Wind und Nebel: In seiner Live-Reportage „Namibia – Leben in extremer Landschaft“ erzählt Josef Niedermeier am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr auf Großleinwand im Erwin-Hymer-Museum von den Lebensbedingungen in Namibia und der Anpassungsfähigkeit seiner Bewohner.

Chamäleons und Wüstenelefanten, 1000-jährige Pflanzen, riesige Flechtenfelder an der Küste, Käfer im Dünensand und Webervogelnester mit Tausenden von Bewohnern dokumentieren die Überlebensstrategien der Flora und Fauna an die extremen Bedingungen, teilt der Veranstalter mit. In den Nationalparks Namibias habe Niedermeier einzigartige Eindrücke eingefangen: ein Nashorn bei der Eroberung eines Wasserlochs gegen fünf Elefanten oder Löwen beim Töten eines Schakals. Auch die Menschen mussten sich dem Lebensraum anpassen. So zeigt Niedermeier das Leben der Farmer, der San, eine der ältesten Volksgruppen der Menschheit, das halbnomadische Volk der Himbas und das Namtib Biosphärenreservat.