Liste der Bad Waldseer Sozialdemokraten ist nur halb voll

Einige Überraschungen hat die Nominierungsveranstaltung des SPD-Ortsvereins am Donnerstagabend im „Grünen Baum“ bereitgehalten. Die Sozialdemokraten präsentierten eine Liste mit insgesamt 15 Kandidaten – die Hälfte der Liste blieb leer.

Knapp 20 Sozialdemokraten haben sich am Aschermittwoch um ein paar zusammengeschobene Tische versammelt. Das kräftige Rot der Wahlbox fällt auf dem schwarzen Tisch deutlich auf. Und so wie die Box, will auch die SPD nach der Kommunalwahl am 26. Mail wieder den roten Farbtupfer im Gemeinderat setzen. Überraschenderweise finden sich auf der Liste aber nur 15 Namen wieder. Maximal 29 Kandidaten können die Parteien in Bad Waldsee stellen. Bei der Kommunalwahl 2014 waren es noch 22 SPD-Kandidaten. Dieser Schwund wird an diesem Abend aber nicht weiter kommentiert. Vielmehr wird deutlich, dass alle Kandidaten auch wirklich ins Gremium gewählt werden wollen. Alle, bis auf einer. Ein Kandidat, der schon auf dem schriftlichen Vorschlag angeführt wurde, zog seine Kandidatur für die Sozialdemokraten überraschend zurück. Auch bestes Zureden aller Anwesenden konnte daran nichts ändern.

Das ernstgemeinte politische Engagement der weiteren Interessierten wird etwas später auch bei der Nominierung der SPD-Kreistagsliste deutlich. Eigentlich dürfen für den Wahlkreis Bad Waldsee/Bergatreute nur sieben Kandidaten aufgestellt werden. Auf dem vorab vorbereiteten Vorschlag stehen – Überraschung – acht Namen. Erst nach langem Überlegen lässt sich dieser Umstand ändern. Robert Ettinger räumt freiwillig die Liste.

Freude bei Sozialdemokraten

Für die positive Überraschung des Abends sorgte Peter Walz. Der Bad Waldseer Lehrer musste im Jahr 2013 sein Mandat im Gremium aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Nun steht sein Name wieder auf der Liste. Ganz zur Freude der Sozialdemokraten. Walz selbst – wie auch mehrere andere Kandidaten – war am Abend nicht vor Ort. Die elf Anwesenden ließen gleichwohl wissen, dass sie sich unter anderem in die Themen Citybus, Sportentwicklungsplan, Barrierefreiheit, kostenlose Kitas und Jugend einbringen wollen. Diese Themen wurden während den kurzen Vorstellungen am häufigsten genannt und diese Schlagworte finden sich auch im SPD-Wahlprogramm wieder.

Das Thema Transsexualität lag Eva Hofmann besonders am Herzen. Sie selbst durchlebt eine Geschlechtsanpassung. „Eigentlich heiße ich jetzt Gabriel Hofmann, aber die Namensänderung ist noch nicht durch, daher stehe ich noch als Eva Hofmann auf der Liste“, erklärte Hofmann. Neben Hofmann wurden außerdem die drei derzeitigen SPD-Gemeinderäte Ettinger, Karl Schmidberger und Rita König auf der Liste berücksichtigt. König ist bereits seit 1994 Mitglied im Gemeinderat.

Überraschend verlief dann die Wahl der Kandidaten. Während der sogenannten verbundenen Einzelwahl wurde geheim über jeden einzelnen Kandidaten abgestimmt. Und die neun stimmberechtigten Mitglieder machten von ihrem Wahlrecht rege Gebrauch. Anstatt Einstimmigkeit zu demonstrieren, variierte das Ergebnis pro Kandidat zwischen sieben bis neun Stimmen. Wer nun dachte, dass der Abend keine weitere Überraschung mehr bereit halten konnte, der irrte.

Kurioser Zwischenfall

Nachdem das offizielle Ergebnis von Versammlungsleiter Ulrich Möhrle vom SPD-Regionalzentrum in Biberach verkündet wurde, klingelte plötzlich das Telefon im Gasthaus. Ortsvereinsvorsitzender Oliver Hofmann wurde von der Servicekraft freundlich darauf hingewiesen, dass der Anruf für ihn sei und Hofmann entschwand mit dem Telefon am Ohr in den Nebenraum. Wenige Sekunden später teilte er mit, dass sich kurzfristig noch eine Kandidatin auf die SPD-Liste setzen lassen wollte. Fragende Blicke waren die Folge. Möhrle las in den Statuten nach, ließ dann aber wissen, dass ein neuer Termin anberaumt und eine neue Wahl veranlasst werden müsste. Nun waren sich alle darin einig, dass die Liste so bleibt wie sie ist.