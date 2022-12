Lisa-Marie Heiß holt zum vierten Mal den Titel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich wurden die Vereinsmeisterschaften der TG-Gerätturnabteilung durchgeführt. Bei den Turnerinnen nahmen insgesamt 33 Mädchen und junge Frauen teil. Die von Tina Hummler trainierten siebenjährigen Dienstagsturnerinnen konnten ausprobieren, wie ein Wettkampf funktioniert und schlugen sich ganz tapfer.

Mit zehn Teilnehmerinnen bildeten die E-Jugendlichen die größte Riege. Siegerin in der E-Jugend wurde Eva Köberle. Die Silbermedaille erkämpfte sich Julia Steer und der dritte Rang ging an Bianca Wiest.

Spannend war es bei den fünf D-Jugendlichen. Beide Jahrgänge turnen auf gleich gutem Niveau. Absetzen konnte sich Mathilda Ulmer mit der besten, fast fehlerfreien Balkenübung. Auch am Sprung und am Boden konnte sie den Gerätesieg erreichen. Damit durfte sie sich über den ersten Platz freuen. Mit der besten Reckübung erreichte Isabel Hofmann den zweiten Platz, Rang drei ging an Neele Leins.

Bei der C-Jugend lieferten sich Yvonne Weber und Lara Heiß ein spannendes Duell. Eine deutlich stärkere Stufenbarrenübung zeigte Lara, dafür hatte Yvonne am Zitterbalken die stärkeren Nerven und turnte eine sichere Übung ohne Sturz. Nach Zusammenzählen der Punkte wurde Yvonne Weber zum vierten Mal Vereinsmeisterin ihrer Altersklasse, gefolgt von Lara Heiß auf Platz zwei und Romy Denzler darf Stolz sein auf die Bronzemedaille.

Die neue und alte Vereinsmeisterin bei den Aktiven heißt Lisa Heiß. Am ersten Gerät zeigte Rebecca Müller den schwersten Sprung Handstandüberschlag mit halber Drehung in der ersten und halber Drehung in der zweiten Flugphase und bekam dafür die meisten Punkte. Auch zwei schöne Sprünge zeigten Rike Renz und Lisa Heiß mit einem Yamashita. Am Stufenbarren waren Mandy Schmid und Lisa punktgleich, gefolgt von Rebecca. Lisa war auch die Beste am Schwebebalken, gefolgt von Rebecca und Marilena Blaut (punktgleich).

Alle sechs jungen Damen bekamen ihren verdienten Beifall bei der abschließenden Bodenkür auf Musik. Die höchsten Wertungen gingen an Lisa und Rebecca, die beide einen gestreckten Schraubensalto zeigten und mit ihren schönen Sprüngen überzeugen konnten. Wiederholt Vereinsmeisterin der Turnerinnen ist Lisa Heiß, Rebecca Müller Vizemeisterin und Mandy Schmid wurde Dritte.