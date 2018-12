Lisa-Marie Heiß gewinnt Turnwettkampf

Die Favoriten haben sich beim Kräftemessen der Kunstturner der TG Bad Waldsee durchgesetzt. Mehr als 250 Zuschauer versammelten sich in der Bad Waldseer Gymnasiumhalle und wurden mit guten Leistungen belohnt.

Die aktiven Turnerinnen und die C-Jugend zeigten einen Kür-Vierkampf. Bei den Aktiven gewann Lisa-Marie Heiß und durfte zum zweiten Mal den Heidi-Tröster-Gedächtnispokal mit nach Hause nehmen. Platz zwei ging an Tabea Wieland vor Nena Neudhöfer. Die C-Jugend entschied Isabel Blaut vor Anastasia Urban für sich. Bei den Gerätefinals gab es für die Beste jeweils einen kleinen Pokal.

An den sechs olympischen Geräten turnten die Aktiven und Junioren der TG. Durch die Relegationswettkämpfe der 3. Bundesliga am Vortag gab es eine zusätzliche Bescherung. Die erste Mannschaft der Wettkampfgemeinschaft Biberach-Bad Waldsee rückt in der Saison 2019 von der Bezirksliga Süd in die Landesliga nach, da ein schwäbischer Vertreter von der Oberliga in die Bundesliga aufsteigt. Die TG-Turner der Landes- und Kreisligamannschaft zeigten konstante Leistungen. Bei den Aktiven gewann Marc Pfeilsticker vor Yannick Naef.

Bei den Junioren der Jahrgänge 2001 bis 2004 gewann Etienne Barbeau mit 0,2 Punkten Vorsprung die Vereinsmeisterschaft vor Nick Zorell. Johannes Bayer sicherte sich den dritten Platz. In der C-Jugend überzeugte Maximilian Koop vor Olivier Barbeau. Sieben Mädchen turnten die P-Stufen in der D-Jugend. Am Boden zeigten die Mädchen des Jahrgangs 2006/07 sogar die höhere Übung P7. Siegerin wurde Michelle Weber vor Zanele Sickinger und Marilena Blaut. Matthieu Barbeau setzte sich in der D-Jugend vor Matti Salzbrunn durch. Bei den E-Jugendlichen gewann Gero Reisch vor Dejan Hepp, bei den E-Juniorinnen siegte Yvonne Weber vor Lara Heiß und Ida Leins.