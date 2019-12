Liederkranz stimmt auf Weihnachten ein

Der Liederkranz Bad Waldsee unter Leitung von Angela Wiesmüller ist auch 2019 in der Vorweihnachtszeit besonders aktiv gewesen. Nach eigener Weihnachtsfeier im Peterskeller und den wöchentlichen Probeterminen an jedem Mittwoch haben die Sänger sich auch in diesem Jahr auf ihre Auftritte im Städtischen Spital (Bild) und im Seniorenzentrum im Klosterhof vorbereitet, teilt der Liederkranz mit. Mit Liedern aus dem eigenen Repertoire, aber auch mit vorweihnachtlichen Stücken und gemeinsamem Singen gelang es dem Liederkranz, Weihnachtsatmosphäre zu vermitteln und die Bewohner auf Weihnachten einzustimmen. Auch am Heiligen Abend werden die Aktiven laut Mitteilung nachmittags im Wohnpark am Schloss auftreten. Foto: Liederkranz Bad Waldsee