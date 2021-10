Liebhaber von Programmkino und Fremdsprachen können sich freuen

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem die Pandemie-Lage die Durchführung der fremdsprachigen Filmtage zweimal durchkreuzt hat, möchten Volkshochschule und Seenema Bad Waldsee jetzt ein drittes Mal dieses spezielle Angebot machen. Diesmal kann es tatsächlich stattfinden, wie die Veranstalter mitteilen. Sie finden vom 11. bis zum 24. November statt.

Liebhaber von Programmkino und Fremdsprachen haben innerhalb von zwei Wochen die Möglichkeit, fünf verschiedene Filme in den von der VHS angebotenen Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch) zu erleben. Die Filme laufen jeweils in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln (OmU). Die Zuschauer können sich in fünf ganz unterschiedliche Geschichten und Sprachen mitnehmen lassen. Die Filme wurden sorgfältig von VHS und Seenema ausgewählt.

Eine Anmeldung ist über das Seenema möglich. Spontanes Vorbeikommen ist ebenfalls möglich, solange genügend freie Plätze vorhanden sind. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.