Liebenau Teilhabe und Stadt laden zu Fotowettbewerb ein

Zu einem Fotowettbewerb mit dem Titel „waldsehweisen“ laden die Liebenau Teilhabe und die Stadt Bad Waldsee alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Der Wettbewerb ist Bestandteil des gemeinsamen Inklusionsprojekts, heißt es in einer Pressemitteilung.

Teilnehmen können alle aus Stadt und Ortschaften, mit und ohne Behinderungen, bis zum 30. Lebensjahr. Jeder ist eingeladen, seine persönliche Sicht auf Bad Waldsee – egal ob schön oder nicht – fotografisch umzusetzen und bis zum 30. September ein Bild pro Person einzusenden. Die Siegerbilder werden von einer Jury prämiert und im Herbst ausgestellt.

Mit dem Projekt „Für ein gutes Miteinander – Bad Waldsee auf dem Weg zur inklusiven Stadt“ möchten die Stadt und die Liebenau Teilhabe, durch Förderung der Aktion Mensch, den Anstoß zur gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft in Bad Waldsee anstoßen, so die Mitteilung weiter. Ziel der Zusammenarbeit sei es, Menschen mit Behinderungen in Bad Waldsee und Umgebung in den Fokus der Bürger zu rücken und allen Menschen mit und ohne Behinderungen barrierefreien Zugang zu Kunst, Kultur und Freizeit zu ermöglichen. Das soziale Miteinander in der Stadt Bad Waldsee soll gestärkt und inklusive Strukturen etabliert werden. Es sollen Räume für Begegnung geschaffen werden, um Teilhabe am und Mitbestimmung im Gemeinwesen zu ermöglichen.

Alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Behinderungen sind dabei willkommen. Nach erfolgreichem Auftakt im Jahr 2019 mit einer Aktionswoche, der Teilnahmen einer Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderungen am Stadtlauf und einer Bedarfsermittlung per Fragebogen, bremste die Corona-Pandemie das Projekt im Frühling 2020 aus. Nun soll frisch durchgestartet und das Projekt wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt werden.