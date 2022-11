Lichterkinder bringen Freude in Gesichter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Lichterkinder auf dieser Erde, leuchten wie Sterne am Himmelszelt, so wie St. Martin schenken sie Freude, in alle Herzen auf dieser Welt!“ Das Lied „Lichterkinder“, dessen Text von den Jungen Dichtern und Denkern stammt, ist eines der Lieblingslieder der Kinder im Kindergarten und war dieses Jahr das Hauptthema zu Sankt Martin. Gesellschaftskritisch im Heute und doch eine Brücke schlagend zu den Benachteiligten in unserer Gesellschaft bringt es auf den Punkt, was wirklich wichtig ist. „Nämlich füreinander da zu sein“, erklärt Eugenia Franz, Erzieherin im evangelischen Kindergarten am Anfang des gemeinsamen Sankt Martin Festes.

Dafür ist es wichtig, eine Brücke zu bauen, über die der Kontakt zu anderen hergestellt werden kann. Aus diesem Grund unterhält der evangelische Kindergarten Unterm Regenbogen eine Kooperation mit dem Seniorenzentrum der Zieglerschen in der Seidenstraße in Bad Waldsee. „Wann immer es möglich ist besuchen wir die Bewohnerinnen und Bewohner, bringen Lieder und Geschichten mit, leben mit ihnen Tradition“, sagt Kindergartenleitung Diana Schwarz. So war es auch selbstverständlich, dass die Kinder mit ihren Familien und Erzieherinnen das Sankt Martinsfest bei den Senioren feierten.

Im Repertoire hatten die Kinder und ihre Erzieherinnen Klassiker der Martinslieder, sodass auch alle mitsingen konnten, ein Martinsspiel und einen Lichtertanz zu den Lichterkindern.

Zum Abschluss überreichten die Lichterkinder des Kindergartens den Senioren kleine Holzlaternen, und das ein oder andere Lächeln, das dadurch in die Gesichter gezaubert wurde, legte einen weiteren Pflasterstein in die Brücke zwischen den Generationen.

Gemeinsam, bei einem Gläschen Punsch und süßem Gebäck, das vom Seniorenzentrum gespendet wurde, ließen die Kindergartenkinder mit den Senioren dann das Martinsfest ausklingen.