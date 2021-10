Leuchtender Sonnenaufgang über Bad Waldsee

Der goldene Oktober bringt den Menschen derzeit Freude, auch schon zum Sonnenaufgang. Dieses wunderschöne Foto hat Christof Rauhut aus Bad Waldsee am Mittwochmorgen mit einer Drohnenkamera über der Kurstadt aufgenommen. Am Donnerstag soll es nach Angaben der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried teilweise nass und recht windig werden. Für Freitag prognostizieren die Experten einen Sonne-Wolken-Mix und zum Wochenende nach Auflösung von Nebelfeldern recht sonniges, aber etwas kühleres Wetter.