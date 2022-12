„Letzte Generation“: Wie Grünen-Politiker aus der Region zu den Aktionen stehen

Sie schütten Suppe auf Gemälde, kleben sich auf Straßen, stören den Flugverkehr. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" machen in letzter Zeit immer wieder mit ungewöhnlichen Aktionen von sich reden. Wie stehen Grünen-Politiker, Klima- und Naturschützer aus Bad Waldsee und Aulendorf persönlich dazu?

Glauben sie, dass die Aktionen dem Klimaschutz nützen, oder befürchten sie, dass sie einen gegenteiligen Effekt haben? Und wie würden sie reagieren, wenn ihr Kind oder ein naher Verwandter sich an solchen Aktionen beteiligt?

Die "Schwäbische Zeitung" hat bei den Grünen-Kreisräten Elke Müller aus Bad Waldsee, Bruno Sing aus Aulendorf und der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Krebs nachgefragt. Die Antworten fallen keineswegs eindeutig aus.

Elke Müller: "Ich bin bei diesem Thema hin- und hergerissen"

So betont Elke Müller im Gespräch den Zwiespalt, den sie spürt: "Ich bin bei diesem Thema hin- und hergerissen. Auf der einen Seite verstehe ich die jungen Leute. Bei Fridays for Future haben sie jeden Freitag protestiert und wurden teilweise fürs Schulschwänzen angegriffen, teilweise belächelt. Was sollen sie denn noch machen, um nicht nur Gehör zu finden und Versprechungen zu hören, sondern um zu erreichen, dass tatsächlich etwas passiert? Denn es ist einfach zu wenig passiert", führt Müller aus.

Auf der anderen Seite stellt sich mir auch die Frage: Wie weit darf man gehen? Das kann man nicht pauschal beantworten, da muss man sich die Aktionen im Einzelnen anschauen. Für ihren Kampf, der kein leichter ist, um ihre Zukunft und die unseres Planeten, gebührt ihnen trotz allem allerhöchster Respekt.

Bei der Frage, ob die Aktionen den gewünschten Effekt haben, ist Elke Müller skeptisch. "Es stellt sich mir auch die Frage, ob sie ihr Ziel mit den Aktionen tatsächlich besser erreichen als mit friedlichem Protest, denn es wird aus meiner Wahrnehmung fast mehr über die Aktivisten an sich und ihre Aktionen gesprochen als über die eingeforderten Maßnahmen gegen den Klimawandel."

Bruno Sing unterscheidet zwischen Ziel und Mittel der Aktivisten

Auch Bruno Sing, der Mitglied der Grünen-Kreistagsfraktion ist und sich beim BUND in verschiedenen Ämtern ehrenamtlich engagiert, bewertet die Klimaaktivisten unterschiedlich. Er unterscheidet zwischen der Zielsetzung der Aktivisten einerseits und der Wahl ihrer Mittel andererseits. Mit dem einen zeigt er sich weitgehend einverstanden, mit dem anderen eher nicht.

"Die ,Letzte Generation’ charakterisiert die Dramatik der Situation, in der wir uns im Hinblick auf die Klimakrise befinden, weitgehend richtig", findet Sing. Die Zukunft, die sich der jungen Generation darbiete, sehe ohne fundamentale Änderungen in der Lebensführung und im Wirtschaften düster aus.

Das zum Ausdruck zu bringen, ist Ziel der ,Letzten Generation’ und das ist ihr gutes Recht. Die Aktivisten nehmen für ihr Anliegen teilweise erhebliche persönliche Nachteile in Kauf. Das zeugt von Rückgrat und Konsequenz.

Die Mittel, zu denen sie greifen, sieht der Aulendorfer hingegen kritisch, der daran erinnert, dass in einer demokratischen Gesellschaft für Mehrheiten geworben werden müsse. "Ob die Aktionen wirklich Menschen zu konkreter Veränderung ihres Handelns motivieren, ist fragwürdig."

Der BUND-Vorsitzende stellt zudem fest, dass sich die öffentliche Diskussion kaum um die Forderungen der Aktivisten und die Gefahren der Klimakrise dreht, sondern fast nur die Mittel, die sie anwenden, und eventuelle Bestrafungen thematisiert. "Das ist der falsche Fokus und könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Aktionsformen ihren Zweck verfehlen", schlussfolgert er.

Sing: "Es gibt durchaus das Risiko, dass die Proteste in eine Sackgasse führen"

Sing denkt die Logik der Aktionen weiter und fragt: "Die ,Letzte Generation’ stellt absolute, kompromisslose Forderungen. Für mich stellt sich vor allem die Frage, was passiert, wenn diese Forderungen nicht erfüllt werden. Was ist der nächste Schritt? Es gibt durchaus das Risiko, dass die Proteste in eine Sackgasse führen."

Aktivisten blockierten eine Straße in Ulm. (Foto: Rauneker)

Differenziert äußert sich auch die Landtagsabgeordnete Petra Krebs:

Ich persönlich habe großes Verständnis für die Anliegen der ,Letzten Generation’ und anderer Organisationen und bin auch der Meinung, dass in Zeiten, in denen die Klimakatastrophe schon mal gewaltig bei uns anklopft, Aktionen gerechtfertigt sind.

"Auch Proteste, bei denen andere durch Blockaden für ihre Wegstrecken mal länger brauchen, kann ich nachvollziehen", betont sie. "Was immer gewährleistet sein muss, ist ganz eindeutig der Zugang von Rettungsfahrzeugen und dergleichen. Das haben die Aktivisten, soweit ich das mitbekommen habe, auch stets zugesichert. Und über die Ursache von Staus könnte man lange diskutieren, die haben sehr oft was mit unangepasstem Verhalten im Straßenverkehr zu tun."

Petra Krebs: Kein Verständnis bei Aktionen gegen Kunstwerke

Das Verständnis der Grünen-Politikerin ist jedoch dann erschöpft, wenn es um Kunstwerke geht: "Ganz anders sehe ich die Aktionen, die sich gegen Kunstwerke richten. Kunst und Kultur sind unersetzliche Kulturschätze, die ja auch mit der Klima-Erhitzung keinen kausalen Zusammenhang haben. Darum kann ich dafür keinerlei Verständnis aufbringen."

Und was wäre, wenn sich das eigene Kind oder ein junger Verwandter an den Aktionen beteiligt? Die Antworten von Müller und Sing auf diese Frage gehen in eine ähnliche Richtung.

Die Kreisrätin aus Bad Waldsee meint: "Wenn eines meiner Kinder mitmachen wollte, würde es sicher lange Gespräche darüber geben. Ich würde die Motivation hinterfragen und sichergehen wollen, dass mein Kind sich ganz, ganz bewusst ist, was es da tut. Eine ehrliche und echte Motivation wäre mir wichtig." Sie zieht aber auch eine Grenze:

Was natürlich nicht geht, ist sich und andere in Gefahr zu bringen.

Gespräche würden auch beim Aulendorfer Kreisrat in einem solchen Fall im Vordergrund stehen. "Ich würde mit demjenigen in Dialog treten und mit ihm über die Form des Protestes diskutieren und gemeinsam andere Protestmöglichkeiten besprechen", sagt Sing, der jedoch in Erinnerung an friedliche Protestaktionen seiner eigenen Generation in den 80er-Jahren auch meint:

Bei Aktionen des zivilen Ungehorsams muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden und sein Handeln vor Gott und seinem Gewissen verantworten.

Blick über Deutschland hinaus

Die Grünen-Abgeordnete Petra Krebs schaut bei dieser Frage über den deutschen Tellerrand hinaus: "Wenn ich meinen Blick über die Grenzen Deutschlands hinweg zum Beispiel in den Iran wende, kann ich mir nicht vorstellen, wie es Eltern geht, deren Kinder sich in so eine Gefahr begeben, und das in dem Wissen, dass es ohne diese Proteste dort nie zu Systemänderungen kommen würde. In diesem Wissen würde es mir relativ leicht fallen, Gelassenheit zu zeigen, für den Fall, dass ein mir nahestehender junger Mensch sich an den Aktionen beteiligen würde."