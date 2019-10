Lesung mit der Kinderbuchautorin Nina Weger

Im Zusammenhang mit dem Frederick-Tag haben die Schüler der Klassen 4c, 4d und 5 eine Autorenlesung von Nina Weger in der Mediothek in der Döchtbühlmensa besucht. Die Kinderbuchautorin stellte laut Pressemitteilung der Schule zunächst drei ihrer Bücher kurz vor und Zuhörer durften dann entscheiden, welches Nina Weger dann vertieft vorstellen sollte. Die drei Klassen entschieden sich für das Buch „Trick 347 oder Der mutigste Junge der Welt“. Darin wird die Geschichte von einem Junge erzählt, der sich fragt, weshalb er ist, wie er ist, und wo er seinen Vater finden kann. Mit ihren sehr betont vorgelesenen Buchauszügen und kurz erzählten Abschnitten zog Weger laut Mitteilung die Schüler in ihren Bann. Zum Abschluss gab es sogar noch Tipps der Autorin an die Kinder, was bedeutend für das Schreiben einer eigenen Geschichte ist. Foto: Döchtbühlschule