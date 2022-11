Lesung in leichter Sprache in der Waldseer Stadtbücherei

Zusammen mit der Stiftung Liebenau, gefördert von der Aktion Mensch, hat die Stadtbücherei Bad Waldsee mehrere Bücher in sogenannter leichter Sprache anschaffen können. Das teilt die Stadt mit. Im Rahmen einer Lesung sollen diese am Freitag, 18. November, ab 19 Uhr vorgestellt werden. Der Eintritt ist frei.

„Wer kennt es nicht? Es flattert ein Brief vom Amt ins Haus und man muss jeden Satz mehrmals lesen, um alles genau zu verstehen. Jetzt stelle man sich einmal vor, man ist kognitiv eingeschränkt, schon etwas älter oder Deutsch ist eine Fremdsprache. Das Ganze ist also nochmal schwerer“, schreibt die Stadtverwaltung in einem Pressetext. Und genau dort setze leichte Sprache an: schwierige Inhalte verständlich wiedergeben und aufbereiten.

Thriller, Krimis, Klassiker oder Kochbücher

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau und gefördert von der Aktion Mensch habe die Stadtbücherei mehrere Bücher angeschafft, die in leichte Sprache übersetzt wurden. So gebe es unter anderem Thriller von Sebastian Fitzek, Krimis von Rita Falk oder auch Klassiker wie Moby Dick in leichter Sprache zum Ausleihen und Lesen in der Stadtbücherei.

„Zusätzlich konnten die Zeitungen vor Ort um ein Exemplar in leichter Sprache ergänzt werden, das über politisches Geschehen aus Deutschland und der Welt berichtet.“

„Lesen ist Teilhabe“, wird Anna Stützle von der Stiftung Liebenau, die als Projektmitarbeiterin das Inklusionsprojekt in Bad Waldsee begleitet, im Pressetext zitiert. Gemeinsam mit Jan Scheurer, dem Leiter der Stadtbücherei, habe sie die Idee für die Anschaffungen gehabt.

„Wenn alle vom neuen Fitzek sprechen oder von Büchern, die man unbedingt gelesen haben muss, ich selbst das aber gar nicht erfassen kann, dann grenzt das aus“, so Stützle laut Pressetext.

Es profitieren Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren oder Geflüchtete

Am Ende profitieren nach Angaben der Verwaltung alle von leichter Sprache: Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren oder Geflüchtete, die Deutsch lernen möchten und sich noch nicht an umfangreiche Bücher trauen.

Die erworbenen Werke (darunter auch Kochbücher und zwei Spiele in Braille-Schrift) sollen nun im Rahmen einer Lesung am 18. November in der Stadtbücherei vorgestellt werden.

Poetry Slammerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Sprecherin Jeanine Lang

Als Vorleserin konnte laut Stadt die Poetry Slammerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Sprecherin Jeanine Lang aus Aalen gewonnen werden. Bei Häppchen und gemütlicher Stimmung können sich Interessierte einen Überblick über die neuen Medien verschaffen und mit Jeanine Lang abtauchen in die Welt der Bücher und der leichten Sprache, wie die Verwaltung weiter schreibt.

Das Projekt wird durch Förderung #1BarriereWeniger der Aktion Mensch unterstützt und möglich gemacht.