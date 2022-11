Lesung in einfacher Sprache in der Stadtbücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einer Lesung am 18. November konnten die neuen Medien, die im Rahmen einer Förderung der Aktion Mensch für die Stadtbücherei angeschafft wurden, vorgestellt werden. Jan Scheurer, Leiter der Stadtbücherei, und Anna Stützle, Projektmitarbeiterin der Stiftung Liebenau, begrüßten alle Anwesenden. Anschließend berichteten sie kurz über das Inklusionsprojekt „Für ein gutes Miteinander – Bad Waldsee auf dem Weg zur inklusiven Stadt“. Hier kooperieren die Stadt Bad Waldsee und die Liebenau Teilhabe seit 2019 miteinander. Anschließend erklärte Anna Stützle, worum es sich bei einfacher Sprache handelt, nämliche Dinge so zu erklären, dass alle sie verstehen und berichtete von der Förderung der Aktion Mensch, #1BarriereWeniger, die das Projekt ermöglichte. Anschließend trug Jeanine Lang, Poetry-Slammerin aus Aalen, aus ausgewählten Büchern vor und verschaffte so einen Überblick über die Möglichkeiten der einfachen Sprache. Zu hören gab es Romane von Rita Falk (Eberhofer-Krimis), Sebastian Fitzek (Thriller), aber auch Klassiker wie Deutschstunde von Siegfried Lenz. So konnten sich die Gäste ganz auf das Thema einlassen und danach noch bei Häppchen und Getränken über die neuen Medien informieren.