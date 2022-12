Lesewettbewerb 2022 Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Deutschlehrerinnen der sechsten Klassen im Unterricht die Klassensieger im Vorlesen mit den MitschülerInnen zusammen ausfindig gemacht hatten, fand nun am 9. Dezember der schulinterne Lesewettbewerb statt. Dafür standen die drei Deutschlehrerinnen sowie Frau Lorinser von der Stadtbuchhandlung als Jury parat und hörten gespannt die Lesepassagen des eigenen mitgebrachten Buches an sowie, in einer zweiten Runde, das Erlesen und Gestalten eines fremden Textes – eine schwierige Aufgabe.

Bei der Auswertung gab es dann Lesetechnik und Interpretation zu berücksichtigen. Bei dem Kopf an Kopfrennen entschied am Ende Julina Souard aus der 6c den Wettbewerb für sich. Dank der Vorbereitung Frau Thomaschs von der Bücherei, den Buchpreisen Frau Lorinsers von der Stadtbuchhandlung und den Gutscheinen der Deutsch-Fachschaft des Gymnasiums konnten aber auch die beiden Mitbewerber Lotta Sandu (6b) und Jonas Limbächer (6a) für ihre Anstrengungen belohnt werden. Julina darf nun im Frühjahr weiter nach Ravensburg zum Regionalentscheid. Herzlichen Glückwunsch!