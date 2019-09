Leserpreise für Hymer-Mobile

Die Leser des Fachmagazins „Auto Bild Reisemobil“ wurden dazu aufgerufen, die beliebtesten Neuheiten des aktuellen Modelljahres zu küren. Der Bad Waldseer Reisemobilhersteller Hymer wurde dabei im Rahmen des Caravan Salon Düsseldorf in drei Kategorien ausgezeichnet und erhielt zudem einen Sonderpreis.

Laut Pressemitteilung des Konzerns landet das Hymermobil B-Klasse ModernComfort I 580 in der Klasse der Integrierten dem ersten Platz und erhält dafür das Goldene Reisemobil 2019. Mit dem Preis zeichnet die „Auto Bild Reisemobil“ die beliebtesten Modelle des Jahres rund um das Thema mobiles Reisen aus.

Auch die Leser der Zeitschrift sind von den Produkten aus Bad Waldsee überzeugt. In fünf Kategorien konnten sie ihre Stimme abgeben und damit unter allen nominierten Fahrzeugen ihren Favoriten bestimmen. Das Hymermobil B-Klasse ModernComfort I 580 wird in der Kategorie Integrierte und der Hymer ML-T 580 in der Kategorie Teilintegrierte auf den jeweils ersten Platz gewählt.

Zusätzlich erhält der Hersteller aus Bad Waldsee zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung Markenchampion 2020 im Rahmen des König Kunde Awards der Fachzeitschrift Reisemobil International. Der Preis spiegele die außerordentliche Markenstärke aus Sicht der Leser wider, so das Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und das positive Feedback der Leser. Das Vertrauen und der Zuspruch unserer Kunden sind die beste Bestätigung für uns als Unternehmen und gleichzeitig für unsere starken Produkte“, so Christian Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung.