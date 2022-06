Leser-Aufruf: Schicken Sie uns ihre alten Fotos vom Kinderfest in Bad Waldsee

Wenn am ersten Juli-Wochenende das große Bürgerfest in Bad Waldsee gefeiert wird, lebt mit dem Kinderumzug eine alte Tradition wieder neu auf.

Die Stadt erwägt nun sogar, einen solchen Umzug im Rahmen eines Fests wieder regelmäßig zu etablieren, konkrete Umsetzungspläne dazu gibt es aber noch nicht. Erst soll darüber mit dem Gemeinderat beraten werden.

Wir brauchen Ihre Hilfe

Bürgermeisterin Monika Ludy war als Kind 1966 und 1969 zweimal bei den Umzügen dabei und hat kürzlich der „Schwäbischen Zeitung“ über ihre Erinnerungen berichtet. Wir würden jetzt gerne mehr erfahren!

So geht's: Schicken Sie uns Ihre Fotos vom Kinderfest und berichten Sie in einigen Sätzen von Ihren Erinnerungen. Außerdem interessiert uns Ihre Meinung zu folgender Frage: Sollte es wieder regelmäßig einen Umzug und ein Kinderfest in Bad Waldsee geben? Senden Sie uns Fotos und Text per E-Mail an: redaktion.waldsee@schwaebische.de. Wir freuen uns.