Leser fragen Bewerber für das Bürgermeisteramt

Zur anstehenden Bürgermeisterwahl Ende Januar wird die „Schwäbische Zeitung“ am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr einen Kandidatenabend im Haus am Stadtsee veranstalten. Redakteure werden den Bewerbern Fragen der Leser stellen. Vorab können die SZ-Leser ihre Themen, Anliegen, Sorgen und Verbesserungspotenziale als Frage formuliert an die Redaktion schicken. „Nutzen Sie die Gelgenheit und fragen sie die Bewerber, was sie schon immer von ihnen wissen wollten“, ermuntert Redaktionsleiter Wolfgang Heyer die Leser zur Zusendung ihrer Fragen. Ganz gleich ob aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales oder Schule und Bildung oder Gesellschaft, Stadtentwicklung, Kultur oder städtische Projekte, zu allen Themen sind Fragen hoch willkommen.