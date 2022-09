Leitungsbauarbeiten und „Altstadt für Alle“ schreiten fort

Die Baumaßnahmen für den Leitungsbau Nahwärme, Wasser, Breitband und Strom sowie die Herstellung des Mobilitätsbandes entlang der Hauptstraße in Bad Waldsee gehen voran. Bis Ende Oktober soll der größte Teil der Umfänge bis zur Anschlussstelle an der Wurzacher Straße hergestellt sein, teilt eine Sprecherin der Stadtwerke Bad Waldsee mit.

In Vorausschau auf den verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober liegt in den kommenden eineinhalb Wochen das Augenmerk auf der Herstellung des Mobilitätsbandes. „Abhängig der bevorstehenden regenreichen Tage möchten wir idealerweise einen weiteren Teilabschnitt freigeben, und zwar den Bereich zwischen dem Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist und dem Bürgerbüro“, betont Manfred Erne, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Waldsee. „Wir hoffen, dass das Wetter im Verlauf der nächsten Woche beständig bleibt, sodass alles klappt bis zum 2. Oktober.“