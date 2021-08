Leitungsbauarbeiten in der Waldseer Altstadt führen zu Umleitungen

In engem Bezug zum Projekt „Altstadt für Alle“ führen die Stadtwerke Leitungsbauarbeiten durch und haben hierzu nun aktuelle Informationen zum Status der Arbeiten im Bereich Ravensburger Tor und Frauenbergstraße herausgegeben.

Nachdem die Leitungsbaumaßnahmen in der Friedhofstraße (Höhe Kreuzungsbereich Steinacher Straße und Eingang Ravensburger Tor) abgeschlossen sind, werden im kommenden Abschnitt der Bereich Ravensburger Tor und die Frauenbergstraße in Angriff genommen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Die Leitungsbauarbeiten für Nahwärme, Breitband und Strom geschehen in mehreren Teilbauabschnitten.

Ravensburger Tor

Das beauftragte Unternehmen hat bereits im ersten Bereich des Ravensburger Tors begonnen. Die nächsten Baufelder erstrecken sich über den weiteren Verlauf des Ravensburger Tors bis zum Anschluss an die bereits verlegte Leitung in der Wurzacher Straße. Der Abschluss der Arbeiten ist bis Ende September vorgesehen. Die Bauarbeiten für „Altstadt für Alle“ im Hauptbereich Am Ravensburger Tor beginnen voraussichtlich am 23. August und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Verkehrsführung: Die Ravensburger Straße sowie der Gesamtbereich Am Ravensburger Tor werden als Einbahnstraße beschildert. Für die Wurzacher Straße und die Hauptstraße kann während dieser Zeit der Zweirichtungsverkehr mit entsprechender Ausschilderung ermöglicht werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sollte nach Baubeginn festgestellt werden, dass ein Zweirichtungsverkehr an einigen Stellen zu Problemen führt, können hier kurzfristig andere Verkehrsführungen festgelegt werden. Die Friedhofstraße zur Umfahrung der Kernstadt stehe als zweispurige Fahrbahn bereits wieder zur Verfügung.

Frauenbergstraße

Im Zeitraum von Anfang bis Ende August werden Leerrohre für die Netze BW, Breitbandleerrohre für die Stadt Bad Waldsee sowie den Zweckverband Breitbandversorgung und Nahwärmeleitungen für die Stadtwerke in der Frauenbergstraße zwischen dem Kreuzungsbereich Steinacher Straße/Friedhofstraße und der Einmündung Wolpertsheimer Weg verlegt. Da die Maßnahme eine zügige Umsetzung erfordere und nur innerhalb der Sommerferien realisiert werden darf, sei eine Vollsperrung für diesen Bereich notwendig, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Verkehrsführung: Der Lkw-Verkehr wird über die Umgehungstraße B 30 umgeleitet. Die Umleitung des Auto-Verkehrs geschieht über die Richard-Wagner-Straße und die Wolfegger Straße. Der Kreuzungsbereich Steinacher Straße/Friedhofstraße/Bleichestraße ist regulär beidseitig befahrbar.

Alle Beteiligten (Regierungspräsidium Tübingen, Polizeiposten Bad Waldsee, Feuerwehr, Ordnungsamt, Straßenmeisterei, Fachbereich Bau, Ingenieurbüros sowie alle Ver- und Entsorger und die Baufirmen) würden Hand in Hand arbeiten, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.