Leiter sind fit für den Berufsalltag

„Führen lernen“, eine einjährige Weiterbildung für Nachwuchsführungskräfte der St.-Elisabeth-Stiftung, ist mit einer Abschlussveranstaltung erfolgreich beendet worden. Stiftungsvorstand Peter Wittmann beglückwünschte die Teilnehmenden und übergab ihnen Zertifikate und Primeln, teilt die Stiftung mit.

„In der Abschlussveranstaltung war erlebbar, welche Talente, unterschiedliche Erfahrungswelten und positive Energien in unserer Mitarbeiterschaft vorhanden sind“, sagte Peter Wittmann über die Projektpräsentationen. Diese zu fördern und weiterzuentwickeln sei seiner Ansicht nach eine wesentliche Grundlage für eine gute Zukunft der St.-Elisabeth-Stiftung. „Ich bin nun sicherer in Gesprächssituationen, weil wir in der Weiterbildung viel praktisch geübt haben und Raum für kollegialen Austausch hatten“, verrät die Teilnehmerin Nadine Aumann ihren persönlichen Gewinn. Sie ist Abteilungsleitung im Coletta-Deußer-Haus in Ochsenhausen und verantwortlich für Menschen mit Behinderungen und Mitarbeitende.

Auch Simon Eitel, Leiter des Referats Kommunikation, war angetan: „In der Fortbildung hatte jeder Teilnehmende die Möglichkeit, sich selbst zu analysieren und besser kennenzulernen. Zudem haben wir die verschiedenen Persönlichkeits- und Kommunikationstypen und den Umgang mit ihnen kennengelernt. In Summe ermöglicht uns das, unsere Mitarbeitenden zielgerichteter und individueller zu führen.“ Weitere Zustimmung gab es von Claudia Ziegler, die den Wohnpark St. Martinus in Blitzenreute leitet: „Die Weiterbildung hat mich beruflich und persönlich weiterentwickelt. Die Inhalte und Dozenten waren sehr gut gewählt und ich habe mich wirklich auf jede Einheit richtig gefreut.“

Neun Module beinhaltete die Weiterbildung. Themen waren zum Beispiel Grundlagen von Führung, Kommunikationsprofile und ihre Wirkung, Macht und Verantwortung, Spiritualität und Führung, Selbstorganisation oder Recht und Wirtschaft. Bei den Terminen wechselten die Nachwuchsführungskräfte ihre Schulungsumgebung ab und begaben sich beispielsweise ins Kloster Reute.