Leihomas und Leihopas sind mit dem Computer vertraut

Auch wir Leihoma´s und Leihopa´s sind von der Corona-Krise betroffen. Da wir alle ja zur Risikogruppe gehören, durften wir von heute auf morgen unsere Leihenkelkinder nicht mehr besuchen und sie auch nicht uns. Dies ist für uns Oma´s und Opa´s, sowie auch für die kleinen „Frösche“ sehr schwer und fast nicht zu verstehen, dass wir nicht mehr gemeinsam auf den Spielplatz gehen und nicht mehr miteinander singen, basteln, spielen und Geschichten erzählen dürfen – ja sogar nicht einmal sehen und sich in die Arme nehmen. Geburtstage mit den Kleinen durften auch nicht mehr gefeiert werden. Zu Ostern gab es bei den einen oder anderen ein kleines Ostergeschenk, das eben an der Haustüre abgelegt wurde oder auch mal ein mit der Post verschicktes Kärtchen.

Viele schöne Zeit gemeinsam, auch mit den Eltern, hat uns das Coronavirus genommen. Aber Gott sei Dank gibt es Telefon und Internet, so können wir uns doch gegenseitig anrufen oder sogar manche miteinander skypen. Die Großeltern sind ja heutzutage auch modern und vertraut mit dem Computer. So können wir doch mal ein „Hallo Omi, hallo Opi“ von den kleinen Mäusen hören und man ist nicht komplett vergessen und weiß, wie es dem Anderen geht und was er so macht. Danach sind wir wieder etwas ermuntert und der Tag ist voll Freude erfüllt.

Da die Lockerungen der Corona-Krise ja schon begonnen haben, hoffen und freuen wir Leihoma´s und Leihopa´s, dass wir bald gemeinsam wieder schöne Dinge und Unternehmungen machen und Feste feiern dürfen. Vermissen euch!

Wir vom Leihoma-/-Opa-Service hoffen und freuen uns, dass, wenn die Corona-Zeit vorüber ist, noch einige Omis und Opis, sowie Eltern mit ihren Kindern, die keine Großeltern haben oder diese zu weit weg sind, sich bei uns melden und in unser Team kommen.

Gerlinde und Wolfgang Richter, Leihoma/Opa-Service Bad Waldsee/Aulendorf