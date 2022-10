Lehrerteam der RS Bad Waldsee wird unterstützt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anne Hauser hat in Freiburg Deutsch, Französisch und Sport für das Europalehramt an Realschulen studiert und unterrichtet jetzt an der Realschule Bad Waldsee Französisch und Sport.

Die letzten Jahre lebte sie mit ihrer Familie am Hochrhein, in der Schweiz, bis sie vor einem Jahr nach Ravensburg gezogen ist. Sie freut sich auf ein erlebnisreiches Schuljahr mit motivierten Schülern und Kollegen.

Jenny Kopf unterrichtet seit diesem Schuljahr die Fächer Deutsch, Geschichte und WBS an der Realschule Bad Waldsee und ist Klassenlehrerin der Klasse 7b. Sie hat sich nach beruflichen Tätigkeiten in Marketing & PR für das Lehramtsstudium entschieden und freut sich auf die neue Arbeitsstelle in Bad Waldsee.

Stephan Bischof hat bereits sieben Jahre Erfahrung an der Geschwister-Scholl Realschule in Riedlingen gesammelt. Dort war er Vertrauenslehrer, SMV-Lehrer und hatte die Fachschaftsleitung Sport inne. Seine große Leidenschaft ist der Fußball. Als Fußballtrainer mit B-Lizenz und aktuell Trainer beim SV Bergatreute in der Bezirksliga Bodensee geht er dieser Berufung nach. Stephan Bischof war selbst Schüler der Realschule Bad Waldsee von 1998 – 2004. Seine unterrichtenden Fächer sind Sport, Englisch und Informatik. Er ist 34 Jahre alt, ledig und wohnhaft in Bergatreute. In diesem Schuljahr ist er Klassenlehrer der Klasse 9a.

Jochen Striebel ist Lehrer der Fächer Biologie, Chemie und Mathematik an der Realschule Bad Waldsee. Außerdem hat er die Klassenleitung der Klasse 7a. Vor seiner Tätigkeit an der Realschule unterrichtete er in Ulm.

Franz Kellermeier unterrichtet Englisch, Sport und Technik und ist Klassenlehrer der Klasse 5a. Zuvor hat er an der Realschule Überlingen unterrichtet. Darüber hinaus bringt er Erfahrungen im Unterrichten im Ausland mit. Hier war er bereits in der Schweiz und in Venezuela eingesetzt.

Die Schulleitung, das Lehrerteam sowie die Schüler der Realschule Bad Waldsee haben die neuen Kollegen herzlich zum neuen Schuljahr empfangen und wünschen ihnen viel Freude an der Realschule Bad Waldsee.