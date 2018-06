Lehrer wollen Busbegleiter selbst schulen

Es ist ruhiger geworden in den Bussen, die täglich die Schüler nach Bad Waldsee bringen. Seit zwei Jahren nimmt das Schulzentrum am Döchtbühl teil am Projekt Busbegleiter, das es seit 2004 im Landkreis gibt. In diesem Jahr beteiligt sich auch die Eugen-Bolz-Schule am Projekt. Einzige Schwierigkeit: Die Polizei kann die zweitägige Ausbildung für neue Busbegleiter derzeit nicht anbieten.

Uwe Stürmer, Leiter der Polizeidirektion Ravensburg, nennt dafür personelle Gründe – mit der Polizeireform habe das nichts zu tun. Normalerweise bietet Uwe Müller von der Präventionsabteilung die Schulungen gemeinsam mit Kollegin Sabine Berger an. Müller macht derzeit einen mehrmonatigen Lehrgang zum gehobenen Dienst. „Wir gönnen ihm das natürlich und freuen uns für ihn“, sagt Stürmer, „aber er fehlt dadurch.“

Thomas Bergmann, Verkehrserziehungsbeauftragter am Gymnasium, koordiniert die Waldseer Busbegleiterausbildung. Er ist Ansprechpartner für die Polizei, für das Busunternehmen und für die Kollegen, die an den anderen Waldseer Schulen für die Verkehrserziehung verantwortlich sind. Mit Letzteren hat er beschlossen, die Ausbildung der nächsten Generation der Busbegleiter selbst in die Hand zu nehmen.

Gefahr eines Bruchs abwenden

„Wir befürchten, dass eine Lücke entstehen könnte“, nennt Bergmann die Motivation der Initiative. Manche Schüler wollten Busbegleiter werden, seien aber noch nicht ausgebildet. „Wenn die Schulung erst im Februar angeboten wird, kommt es bei den Schülern vielleicht zu einem Motivationsloch.“ Das System sei sowieso erst im Aufbau, „Deshalb sehe ich die Gefahr eines Bruchs“, sagt er.

Um den zu vermeiden, hat er sich mit den Kollegen dazu entschieden, den motivierten Schülern eine Art Crash-Kurs anzubieten, „um die Schüler zumindest so weit zu haben, dass sie Busbegleiter sein können“, sagt Bergmann. Noch im September soll er stattfinden, doch statt an zwei Tagen – wie es die Polizei anbietet – sollen die wesentlichen Fähigkeiten an einem Tag gelernt werden.

Von Sabine Berger von der Polizei habe er dafür Zuspruch bekommen, erklärt Bergmann. Sie habe ihm auch den Programmablauf zur Verfügung gestellt, an dem sich die Polizei orientiert. Ganze Teile der polizeilichen Schulung fielen weg – etwa rechtliche Aspekte. „Aber die Standards kriegen wir auch hin“, sagt Bergmann. Dazu gehöre vor allem, dass sich die Busbegleiter ihrer selbst bewusst würden: Wie stehe ich da? Wie spreche ich die anderen an? Wichtig sei dabei, Ich-Botschaften zu senden. „Die Schüler sollen sinnvolles Verhalten in typischen Situationen lernen“ – auch durch Rollenspiele. Diese seien besonders wichtig, um eine typische Situation zu üben und anschließend Feedback zu bekommen.

Ein Bus zum Üben der Rollenspiele sei ihm bereits zugesagt worden vom Unternehmen Omnibus Müller, das hauptsächlich für den Schulbusverkehr verantwortlich ist. Dessen Geschäftsführer Wolfgang Pfefferle kennt die Bedeutung der Busbegleiter – auch für seine Busfahrer. „Wir unterstützen das Projekt, wo wir nur können, weil wir das für ausgesprochen wichtig halten“, sagt Pfefferle.

Kein Ersatz zur Polizeischulung

Bergmann weiß: „Das ist kein Ersatz zur polizeilichen Schulung.“ Wichtig sei nur, keine Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen. Das begrüßt auch Uwe Stürmer. „Es hat natürlich eine andere Wirkung, wenn jemand in Uniform die Schulung hält als ein Lehrer, den die Schüler jeden Tag sehen“, sagt er, „aber ich finde es toll, wenn die Lehrer das selbst in die Hand nehmen.“ Dennoch: Die Polizeidirektion lege einen Schwerpunkt auf Präventionsarbeit – deutlich mehr Kollegen als in anderen Kreisen seien hierfür im Einsatz. Und so solle auch weiterhin – sobald das wieder personell gehe – die Schulung der Busbegleiter angeboten werden. Das habe noch einen weiteren Zweck, erklärt Stürmer: „Wir wollen auch erreichen, dass Schüler zur Polizei Vertrauen aufbauen.“