Leerstand spielt in Waldsee derzeit keine Rolle

Während in anderen Innenstädten der Region oftmals Leerstände zu beklagen sind, haben sich einige Einzelhändler in Bad Waldsee dazu entschlossen, ihre Geschäfte umzubauen und zu renovieren. Mehrere Tausend Euro investieren die jeweiligen Geschäftsleute in neues Mobiliar und moderne Einrichtungsgegenstände. Handelt es sich hierbei um einen positiven Trend oder trügt das Bild?

„Bad Waldsee hat im Augenblick kein Leerstandsproblem“, erklärt Robert Lippmann, Vorstandssprecher des Handels- und Gewerbevereins (HGV) und ergänzt: „Aber wir haben in der Innenstadt viele inhabergeführte Geschäfte, die im eigenen Gebäude untergebracht sind. Und wenn dort dann keine Nachfolge gefunden wird, dann bekommen wir ein Problem.“ Lippmann begründet seine Aussage damit, dass viele Händler in ihren Geschäftshäusern wohnen und leben und die oberen Etagen teilweise nur über die Verkaufsräume erreicht werden können. Damit seien etwaige Auflagen für zukünftige Mieter nicht ausgeschlossen. „Auf lange Sicht wird es also interessant, ob die Eigentümer sich dazu entschließen, im Haus wohnen zu bleiben oder was sie sonst mit den Geschäftsräumen machen“, zeigt der HGV-Sprecher auf. Aktuell ist Bad Waldsee gleichwohl ein guter Wirtschaftsstandort. Das bestätigen auch einige Geschäftsleute, die nun renovieren.

Frischer Wind im Geschäft

32 Jahre wurde an der Einrichtung von „Betten Zwerger“ in der Hauptstraße nichts verändert, wie Ricarda Marth der SZ mit Blick in den Raum erklärt: „Es ist nicht verratzt, aber es wurde einfach noch nie etwas daran gemacht.“ Das soll sich ab dem 11. Februar ändern, dann werden drei Wochen lang Umbauarbeiten vorgenommen – angefangen beim Austausch der Beleuchtung und den Türen bis hin zum Einbau von Brandschutzdecken. Das Geschäft erfährt eine Veränderung. „Inzwischen haben sich die Einrichtungen und Einkaufsgewohnheiten verändert. Außerdem werden wir barrierefrei“, verdeutlicht die 65-Jährige. Einen großen Teil zum Erfolg des Bad Waldseer Einzelhandels tragen die Kurgäste bei, wie Marth aus Erfahrung berichten kann. Häufig würden die Gäste die schnöne, kleine Einkaufsstadt loben und die persönliche, individuelle Beratung im Vergleich zu den großen Ballungsräumen hervorheben. „Und nicht zu vergessen ist die gute Lage von Bad Waldsee.“

Dass die vielen kleinen Waldseer Geschäfte einen großen Charme auf die Besucher ausstrahlen, davon ist auch Simone Vogel überzeugt. Die Inhaberin von „Frauenzimmer“ in der Wurzacher Straße glaubt, dass sich Bad Waldsee damit deutlich von anderen Städten abhebt. „Hier passt einfach alles, die Leute, das Geschäft und es macht Spaß.“ Die 42-Jährige will die Hochfasnet nutzen, um ihren Bekleidungsladen innerhalb von fünf oder sechs Tagen zu renovieren. „Ich bin jetzt fünf Jahre hier und da wird es Zeit, frischen Wind reinzubringen“, begründet sie ihre Entscheidung. Und so sollen das Geschäft schon bald neue Vorhänge, Regale, Möbel, Spiegel und Teppiche zieren. „Es wird einfach alles schöner“, freut sich Vogel bereits auf das neue Erscheinungsbild.

Ein komplett neues Ladenbausystem wird ab Fasnetsdienstag in „MGM Lederwaren“ in der Hauptstraße eingebaut und ab 6. März für die Kundschaft zur Verfügung stehen. „Wir haben einen ganz tollen Ladenbauer gefunden und die Chance beim Schopf gepackt“, erklärt Julia Oelschlegel, Tochter der Inhaberin. Für ihre Familie war die Investition in Höhe von mehreren Tausend Euro und die Stärkung des Standorts in Bad Waldsee klar: „Wir sind schon immer hier und sind froh an unserem tollen Städtle – wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen.“ Von Kunden erhalten sie immer wieder die Rückmeldung, dass die Kurstadt auf kleiner Fläche alles biete, was benötigt werde. Die fußläufige Erreichbarkeit der Geschäfte und des Sees kommen also gut an.