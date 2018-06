Leerstand im Industriegebiet ist beendet

„Laudert – Home of Media“ ist nach Vreden, Hamburg und Stuttgart nun auch mit einem eigenen Studio-Standort in Bad Waldsee vertreten. Das Medien- und Kommunikationsunternehmen aus Westfalen möchte „näher dran sein“ an seinen Auftraggebern im wirtschaftlich starken Südwesten. Bislang war das derzeit fünfköpfige Team aus Fotografen und Mediengestaltern bei Baby Walz an der Steinstraße untergebracht. Aus Kapazitätsgründen wurde im April ein Gebäudetrakt an der Stahlstraße 13 angemietet, der früher der Firma Ess gehörte. Damit ist ein Leerstand im Industriegebiet Nord beendet.

Im Beisein von Kunden und Nachbarn wurden die neuen Fotostudios auf einer gut 300 Quadratmeter großen Produktionsfläche am Dienstag eingeweiht. „Für unsere Geschäftspartner aus dem deutschen Süden, aus der Schweiz und Österreich ergeben sich nun kurze Wege und Laudert legt Wert auf persönliche Betreuung“, betonte Geschäftsführer Jörg Rewer bei einer Betriebsführung für die SZ. Der lichtdurchflutete Eingangsbereich des Gebäudes präsentiert sich im angesagten Lounge-Stil. Die Studios mit einer Raumhöhe von mehr als 4,50 Metern bieten alle Möglichkeiten für Model- und Produktfotografie sowie Kleinmilieu- und „Bewegtbildaufnahmen“.

„Wir haben damit jetzt auch hier das Potenzial, dass internationale Models, die wir regelmäßig in Vreden und Hamburg begrüßen, auch Gelegenheit haben, Bad Waldsee kennenzulernen“, so Marketing- und PR-Leiterin Anne Lück dazu. „Und die Probleme mit dem fehlenden schnellen Internet kennen wir schon aus dem Münsterland und deshalb sind wir in Bad Waldsee gleich in Vorleistung gegangen und realisieren gerade die Glasfaser-Anbindung für unseren neuen Standort“, verweist Rewer auf die Baustelle an der Stahlstraße. „Von dem aktuell EU-geförderten Ausbau werden wir dann wohl erst in zwei Jahren profitieren.“

Der Medien- und IT-Dienstleister mit insgesamt 450 Mitarbeitern – davon 100 in Festanstellung – verantwortet die Produkt- und Markenkommunikation zahlreicher Unternehmen. Lück: „Zu unseren Kunden im Süden zählen neben den Walz-Marken unter anderem die Firmen Head, Schiesser, Vaude, Personalshop, Odlo, Manor, Swarovski, Victorinox und Mondän.“ Tätig ist das Unternehmen mit zwei Auslandsniederlassungen in Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt. Nach Firmenangaben auch für Zalando, Karstadt, Jack Wolfskin, Claas, Grohe, Falke, Christ Juweliere und Ernsting’s family. Die von Laudert erstellten Produktfotos und -videos kommen in Prospekten, Katalogen und Onlineshops zum Einsatz.

Insgesamt verfügen die Laudert-Studios über eine knapp 5000 Quadratmeter große Produktionsfläche mit mehr als 50 Sets. Der neue Firmenstandort in der Kurstadt soll nach Angaben der Firmenleitung in den kommenden Jahren personell ausgebaut werden. „Aufgrund der Vielzahl innovativer Unternehmen in der Region versprechen wir uns viele spannende neue Kunden und Projekte, sodass wir sicherlich schon bald neue Produktfotografen, Stylisten und Projekt-Koordinatoren einstellen werden“, kündigt Lück an.