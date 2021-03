Lebendige Innenstadt: Jugendliche wollen mehr Treffpunkte und coolere Klamottenläden

Jugendliche in Bad Waldsee sollen sich in Zukunft stärker einbringen können. Das hatte Bürgermeister Matthias Henne beim Jugendhearing deutlich gemacht. Allerdings war die Resonanz auf den Vorschlag eines „Jugendgemeinderats“ sehr verhalten. Wie Lucia Bucher im SZ-Gespräch deutlich machte, hätten jedoch viele junge Bad Waldseer Lust darauf, sich mehr zu beteiligen und die Wünsche und Ansichten der jüngeren Generation zu vertreten. Allerdings schrecke der formelle Begriff Jugendgemeinderat eher ab. „Da entstehen Hemmungen, etwas Falsches zu sagen.“ Konkrete Termine seien nicht das Problem, eher die Begrifflichkeit, da damit eine Tragweite hergestellt werde, die auf junge Leute etwas einschüchternd wirke. Am 9. Juni wollen Stadtspitze und Jugendliche zum nächsten Austausch zusammen kommen.