Leben zwischen Mauern in Palästina

Faten Mukarker hält einen Vortrag am Dienstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Peter (großer Saal), Klosterhof 1 in Bad Waldsee. Mukarker lebt mit ihrer Familie in Bethlehem und spricht über die besonderen Bedingungen des tagtäglichen Lebens im Heiligen Land.

Selbst im geteilten Deutschland aufgewachsen, vermag sie gerade den Deutschen die besondere Situation nachvollziehbar darzustellen, heißt es in der Ankündigung. In einprägsamer Erzählweise macht Faten Mukarker den Zuhörern deutlich, dass sie und ihre Landsleute sich nichts sehnlicher wünschen, als ohne Angst, frei und selbstbestimmt in einem eigenen, lebensfähigen Staat neben dem Staat Israel zu leben. Doch es gibt auf beiden Seiten der bis zu neun Meter hohen Mauer Menschen, die an einen gerechten Frieden glauben. Aber welche Hürden müssen im Alltagsleben überwunden, welche Mauern müssen eingerissen werden, damit die Völker endlich wieder zu einem Nebeneinander oder sogar Miteinander finden?

Veranstalter sind: die Arbeitsgruppe Global, der Eine-Welt-Laden, die katholische Erwachsenenbildung Ravensburg und die Kirchengemeinde Bad Waldsee.