„Leben im All“ am Döchtbühl-Gymnasium

Schüler der 6d des Döchtbühl-Gymnasiums Bad Waldsee haben mit zwei Aufführungen des Kindermusicals „Leben im All“ von Gerhard A. Meyer den Großen Musiksaal des gefüllt. Vor vollem Haus sprühten die Planeten, Monde und Sternschnuppern laut Pressemitteilung der Schule vor Energie und Gesangsfreude. 25 Kinder waren gemeinsam im Einsatz, dazu zwei Mütter, welche die Schüler schminkten und in Opa Galaxos, Saturn, Komet XXL, Schnuppen, Erde, Mars, Venus, Pluto, das Schwarze Loch und andere Gestirne des Himmels verwandelten. Die Schüler selbst waren permanent auf, vor und hinter der Bühne im Einsatz. So waren Musiklehrer Hans-Georg Hinderberger, der die Sänger wie immer mit viel Herz anleitete, vorbereitete und schließlich fetzig auf dem Keyboard unterstützte, und Sabine Volkwein, die Klassenlehrerin der 6d, am Ende galaktisch stolz auf ihre Truppe.