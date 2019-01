Lawinenunglück in Lech: Suche nach viertem Skifahrer derzeit nicht möglich

Im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg in Vorarlberg herrscht auch am Monatg weiterhin Lawinenwarnstufe fünf, sprich, die höchste auf der Skala. Sie besagt, dass auch ohne Zusatzbelastung große Lawinen in steilem und mäßig steilem Gelände abgehen können.

Unter diesen Voraussetzungen ist die Suche nach dem vierten Skifahrer aus Oberschwaben, der seit dem Lawinenabgang am Samstagnachmittag vermisst wird, „gänzlich unmöglich“. Das teilte der Bürgermeister von Lech, Ludwig Muxel Montagmorgen auf Anfrage von schwäbische.de mit.

„Sobald es aufhört zu schneien, kann die Lage neu beurteilt werden“ , sagt Muxel. Derzeit könnten die Bergretter weder per Helikopter noch anders nach der vermissten Person suchen. „Es ist nicht verantwortbar, die Bergretter einer solchen Gefahr auszusetzen“, fügt der Bürgermeister hinzu.

Ein Blick auf die Wettervorhersage gibt wenig Hoffnung, dass sich die Lage im Laufe des Montags ändern wird. Rund 70 Zentimeter Neuschnee und starker Wind sind derzeit für das Skigebeit am Montag angesagt. Erst am Dienstag soll der starke Schneefall nachlassen.

Die drei Kameraden, mit denen der Vermisste unterwegs war, konnten am Samstagabend nur noch Tod geborgen werden. Alle vier Skifahrer hatten am späten Samstagnachmittag die Skiroute "Langer Zug" befahren, als sie von einer abgehenden Lawine verschüttet wurden.

Unter den Opfern ist Stefan Scheffold, Vorstandsmitglied der Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Leutkirch.

Stefan Scheffold. (Foto: Corinna Konzett)

Das Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg in Vorarlberg hat heute trotz des starken Schneefalls weiterhin geöffnet. „Im gesicherten Skigebiet läuft der Betrieb größtenteils weiter“, sagt Muxel. Jegliche Varianten blieben jedoch weiterhin gesperrt. Ob alle Skifahrer sich an das Verbot hielten, könne man laut Muxel nicht kontrollieren. „Es bleibt nur zu hoffen, dass Leute nicht sich selbst und damit auch die Rettungskräfte in Gefahr bringen.“

Im Ort sei das Unglück vom Wochenende natürlich ein Thema, bestätigte Muxel. Er drückte den Angehörigen der Verunglückten von Herzen sein Beileid aus.

Der Lange Zug - eine der steilsten präparierten Skirouten der Welt