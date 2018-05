Lauffieber-Team lobt Sport-Wette aus

Bad Waldsee verwandelt sich am Samstag, 12. Mai, wieder in eine riesige Laufarena. Rund 2000 Läufer werden beim „Bad Waldseer Lauffieber“ durch die Innenstadt rennen – auf der Jagd nach Bestzeiten oder der Freude an der Bewegung. Die Organisatoren blicken vorfreudig auf das Laufereignis und haben sich im auch im 16. Jahr wieder etwas Besonderes einfallen lassen.

„Wir werden das größte Lauffieber aller Zeiten haben“, sagt Bernhard Schultes mit Blick auf die vorläufigen Anmeldezahlen. Einige Tage vor dem großen Lauftag verbuchen die Verantwortlichen bereits mehr als 1800 Anmeldungen. „Das ist deutlich mehr als jemals vor dem Lauffieber“, verdeutlicht Schultes, der die Veranstaltung gemeinsam mit Markus Brauchle, Franz Lorinser und Eckart Knof organisiert. Dabei definieren die Organisatoren ihren Erfolg nicht nur über die Teilnehmerzahl. Ihre Motivation das Laufereignis immer wieder an den Start zu bringen, ziehen sie auch aus der Stimmung vor Ort. Etliche Orga-Treffen liegen hinter ihnen.

Bei einem dieser Treffen entstand die Idee, beim Halbmarathon eine Wette einzugehen. „Wir wollten einfach etwas Verrücktes versuchen“, erklärt Schultes es nennt die Aufgabe: 1000 Teilnehmer sollen sich auf die 21 Kilometer lange Strecke begeben. Im vergangenen Jahr gingen rund 700 Läufer an den Start. „Die Strecke gibt es her, es können 1000 Läufer starten“, meint Schultes und nennt den Wetteinsatz: Sollten tatsächlich 1000 Halbmarathon-Läufer die 21 Kilometer angehen, erhalten diese Teilnehmer ein Freigetränk. Außerdem werden 1000 Euro (dreimal 333 Euro) und als Hauptpreis ein Wohnmobil für eine Woche verlost. Unter den Sportlern wird auch das Hochzeitspaar sein, das im vergangenen Jahr die Hochzeitsfeier beim Lauffieber auslebte.

Aufgrund der großen Nachfrage beim Altstadt-Teamlauf, haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, das Teilnehmerfeld zu vergrößern. Und so wurde die Grenze von 500 Startern kurzerhand auf 800 Läufer erweitert. „Immer mehr Firmen nutzen das Lauffieber als Plattform für ihre Mitarbeiter und Kunden“, begründet Schultes das Interesses an dem 42-Minuten-Rennen.

Eine Neuerung gibt es auch beim Rahmenprogramm. Neu ist die Lauffieber-Fotowand mit „Running-Rabbit“. In gewohnter Manier nimmt sich der Kinderschutzbund Bad Waldsee vor dem ehemaligen Finanzamt den spielerischen Belangen der Kinder an. Young Culture kümmert sich um die Festmeile auf der Hochstatt und die Lauffieberhockete ab 18 Uhr.

Der Unterstützung eines Sozialprojekts ist sich das „Bad Waldseer Lauffieber“ auch heuer treu geblieben. In diesem Jahr werden Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“ erbeten. Amy und Klaus Neumann-Volmer aus Amtzell engagieren sich langjährig für die medizinisch-humaintäre Nothilfe. „Ihr Engagement ist sensationell, dafür haben sie schon das Bundesverdienstkreuz erhalten“, so Schultes.

Rund 400 ehrenamtliche Helfer sind am Lauffiebertag wieder im Einsatz. Und so bleibt Schultes nur dieser Wunsch für den Tag selbst: „Keine Verletzungen, gute Stimmung und verträgliches Wetter.“