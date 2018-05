Lauffieber steuert auf Rekord zu

Das Bad Waldseer Lauffieber gilt als eine der beliebtesten Laufsportveranstaltungen im Süden. Auch bei der 16. Auflage am Samstag, 12. Mai, werden mehr als 2000 Läufer erwartet – am Freitag hatten sich bereits fast 1600 Sportler angemeldet. Die abwechslungsreiche und flache Streckenführung durch die Bad Waldseer Innenstadt und die oberschwäbische Riedlandschaft ermöglicht jedes Jahr schnelle Zeiten.

Die klassischen Wettkampfstrecken über 10 000 Meter und über 21,1 Kilometer im Halbmarathon sind nach den Regeln des Württembergischen Leichtathtletik-Verbands vermessen und somit bestenlistenfähig. Im Fokus steht beim Lauffieber in diesem Jahr der Halbmarathon, bei dem sowohl ein Streckenrekord als auch ein Teilnehmerrekord greifbar sind. Für den Fall, dass die Läuferschar die 1000er-Marke erreicht und somit rechnerisch die halbe Welt umrundet wird, haben die Organisatoren attraktive Gewinne und Freigetränke für alle Teilnehmer ausgelobt.

Im Altstadt-Teamlauf geht es für die 800 Freizeitläufer 42 Minuten lang vor allem um Spaß am Laufen und in der Gruppe. Der Auftakt des Lauffiebertags bleibt traditionell den Jüngsten vorbehalten, die je nach Altersklasse 700 oder 1400 Meter absolvieren müssen. Fast 400 ehrenamtliche Helfer sind am Samstag im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Sportler während und nach den Wettkämpfen verpflegt werden, sichern als Streckenposten die Laufstrecken ab und sind im Wettkampfbüro für die Ausgabe der Startunterlagen, die Nachmeldungen sowie das Gepäckdepot zuständig.

Es geht um echtes Gold

Beim Bad Waldseer Lauffieber helfen traditionell viele Vereine aus dem Stadtgebiet und den Ortschaften zusammen. Die Langstreckenläufer (Halbmarathon und 10 000 Meter) dürfen sich nach dem Duschen auf ein kostenloses Entmüdungsbad im Maximilianbad freuen. Für Fans und Sportler gibt es bei der Hochstatt einen Infopunkt mit mehreren Monitoren zur laufenden Abfrage von Ergebnissen, Platzierungen und Starterlisten.

Die Nachmeldung für Kurzentschlossene ist am Samstag bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn und inzwischen auch papierlos mittels mehrerer elektronischer Nachmeldestationen im Wettkampfbüro möglich. Bei der Teamwertung in den Disziplinen 10 000 Meter und Halbmarathon geht es für die jeweils drei schnellsten Damen- und Herrenteams um Teampreise. Die jeweils drei schnellsten Frauen und Männer eines Vereins werden automatisch als Team gewertet. Stadtmeister werden die schnellsten Frauen und Männer aus Bad Waldsee, die über 10 000 Meter oder über die Halbmarathonstrecke starten. Streckenrekorde über die 21,1 Kilometer und die 10 000 Meter werden mit einer Zehntel Unze Goldmünze belohnt. Bei den Kinder- und Jugendwettkämpfen erhält jeder im Ziel eine Medaille und eine Kugel Eis.

Bis Dienstag, 8. Mai, läuft noch die Voranmeldung. Wer sich bis dahin anmeldet, zahlt etwas weniger Teilnahmegebühr, bekommt das Lauffieber-Magazin und eine persönliche Startnummer mit seinem Namen. Außerdem haben Voranmelder einen Startplatz garantiert, was angesichts der limitierten Startplatzzahlen gerade beim Altstadt-Teamlauf und den Kinder- und Jugendläufen sonst nicht gesichert ist.

Dorffest in Reute-Gaisbeuren

Aber nicht nur für die Läufer, sondern auch für die Zuschauer ist das Lauffieber ein attraktives Ziel. Die Innenstadt verwandelt sich laut Mitteilung in eine Sportarena. Alle Starts und alle Zieleinläufe finden direkt auf dem Rathausplatz statt. Die Laufstrecken führen vorbei an Straßencafés. Zwischen den Siegerehrungen wechseln sich auf der Showbühne Show- und Musikgruppen ab. Auch die Geschäfte der Innenstadt haben bis 16 Uhr geöffnet, in Reute-Gaisbeuren feiert man den Durchlauf der Halbmarathonläufer unterhalb des Klosters Reute mit einem kleinen Dorffest.