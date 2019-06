Lauffieber-Sportler lieben das Extreme

Einige Sportler der LG Bad Waldseer Lauffieber geben sich mit normalen Läufen nicht zufrieden. Je ausgefallener, desto besser, scheint für manche das Motto zu sein. So ist etwa Heidi Abendschein eine begeisterte Ultra-Bergläuferin und fast an jedem Wochenende auf einer Tour in den Alpen zu finden. Auch Markus Härter liebt extreme Wettkämpfe.

Heidi Abendschein meldete sich unter anderem für den Montafon Totale Ultra Trail über 47 Kilometer und 4200 Höhenmeter an. Der jetzt zum vierten Mal ausgetragene Trail lockte 256 ambitionierte Läufer aus 15 Nationen zum Start nach Schruns. Über das Hochjoch nach St. Gallenkirch und Garfrescha ging es bei strahlendem Sonnenschein über Stock, Schotter, Wiese, Schnee und Stein ins Ziel in Valisera. Heidi Abendschein wurde in 8:54,33 Stunden Sechste der elf Frauen in diesem anspruchsvollen Rennen.

Laufen für den guten Zweck

Nicht weniger „laufverrückt“ ist Markus Härter. Auch er ist fast wöchentlich bei einer Laufveranstaltung unterwegs. Jüngst beteiligte er sich am Alb-Traum 100 Benefiz-Ultra-Trail in der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf mit Start und Ziel in Geislingen an der Steige. Das Besondere an diesem Lauf ist, dass mit den Startgeldern und mit Spendengeldern soziale Projekte im Landkreis Göppingen unterstützt werden. Es wurden zwei Strecken für die Ultraläufer angeboten. 115 Kilometer für den Alb-Traum 100 und der Halb-Traum mit 57 Kilometern. Härter machte sich auf die 57 Kilometer lange und mit 1700 Höhenmetern recht anspruchsvolle Strecke. In einer Zeit von 6:41,13 Stunden landete der Bad Waldseer auf dem 19. Platz bei 162 Läufern im Ziel.

Auch beim 20. Heiligenberger Schlosslauf war Markus Härter am Start. Die 10,6 Kilometer mit 230 Höhenmetern waren für ihn angesichts seiner sonstigen Läufe fast eher ein lockeres und gutes Training für die kommenden Ultraläufe. In 44:37 Minuten kam er in Heiligenberg auf Rang 28. 169 Läufer kamen bei diesem Wettkampf ins Ziel.

Hermann Rast beteiligte sich mit Arbeitskollegen an einem der größten Firmenläufe im Ruhrgebiet, dem Vivawest-Marathon. 9344 Teilnehmer aus Deutschland machten sich vorbei an Zechensiedlungen, alten Fördertürmen und Industriekultur auf einer Rundstrecke vom Start in Gelsenkirchen über Essen, Gladbeck und Bottrop zurück zum Ziel in Gelsenkirchen. Dass 10 000 Zuschauer die Strecke säumten, trug zu einem einmaligen Erlebnis für Rast bei. Die Laufzeit war dann auch nur noch eine Randnotiz – 4:14 Stunden können sich jedoch allemal sehen lassen.