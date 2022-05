„Lauffieber“ sorgt für gesperrte Straßen

Wegen der Laufsportveranstaltung „20. Bad Waldseer Lauffieber“ ist am Samstag, 21. Mai, in der Zeit von 10 bis voraussichtlich 19 Uhr die Waldseer Innenstadt von der Hauptstraße bis einschließlich Gut-Betha-Platz für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Wurzacher Straße ist von der Sperrung nicht betroffen und kann wie gewöhnlich befahren werden. Darüber informiert die Stadt Bad Waldsee in einer Pressemitteilung. Außerdem sind in der Zeit von 11.30 bis etwa 15 Uhr folgende Straßen und Wege gesperrt:

Seeweg und Uferweg, Bleichestraße nach der Zufahrt zum Grabenmühlparkplatz/obere Bleichezufahrt bis zum ehemaligen Postamt, Schlosspark

In Steinach: Achweg, Bauernjörgstraße, Abt-Moser-Straße, Oberriedweg und Weidenweg

Die Reutestraße, Dorfstraße und die Straße „Beim Ried“ sind für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anwohner können diese Straßen jeweils bis auf Höhe der Sportveranstaltung befahren.

Der Möllenbronner Weg, Obermöllenbronn und Untermöllenbronn sind für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist bis zur direkten Sportstrecke frei.

Tannwaldweg bis Rothaus, der Tannweiler Weg, der Verbindungsweg Reute/Untermöllenbronn sowie der Verbindungsweg Flugplatz Reute/Obermöllenbronn

In Reute sind folgende Straßen gesperrt: Am alten Sportplatz, Pfannenbühlstraße, Kremserweg, Augustiner Straße, Dorfplatz, Friedenslinde vom Dorfplatz bis St.-Matthäus, Jahnstraße bis zur Einmündung Hubertusstraße sowie die Elisabeth-Achler-Straße von der Einmündung Pfannenbühlstraße bis zur Kardinal-von-Rodt-Straße.

Wegen der Verlegung des Wochenmarktes von der Hochstatt auf die Grabenmühle ist der Parkplatz Grabenmühle von 6 bis 13 Uhr gesperrt.

Der Durchgangsverkehr der K 7941 (Reutestraße/Durchhau/Elisabeth-Achler-Straße) wird über die B 30/Gaisbeuren umgeleitet (Aulendorfer Straße, Bahnhofstraße, Biberacher Straße, Schützenstraße, Wurzacher Straße, Muschgaystraße, Friedhofstraße, Frauenbergstraße, B 30, Gaisbeuren, Gaisbeurer Straße, Kammermoosstraße und umgekehrt).

Der Durchgangsverkehr über die Steinacher Straße nach Reute wird über die Frauenbergstraße, B 30, Gaisbeuren umgeleitet. Anlieger können die Steinacher Straße (K 7942) bis zum Ortsende von Bad Waldsee befahren. Die anschließende Kreisstraße K 7941 (Durchhau) ist für Anlieger bis zum Ortseingang von Reute befahrbar.

Der Verkehr der gesperrten Bleichestraße (L 275) wird über die Friedhofstraße, Muschgaystraße, Wurzacher Straße, Schützenstraße, Bahnhofstraße und umgekehrt umgeleitet.