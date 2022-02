„Lauf unter Freunden“ am 6. März in Bad Waldsee

Beim „Lauf unter Freunden“ am Samstag, 6. März, ab 10 Uhr treffen sich zu Beginn der Fastenzeit Laufsportinteressierte zu einem organisierten Trainingslauf in Bad Waldsee. Anders als beim Lauffieber am 21. Mai geht es dabei noch nicht um Zeiten und Platzierungen. Vielmehr stehen laut Pressemitteilung beim „Lauf unter Freunden für die teilnehmenden Lauftreffs und Vereine die sportliche Begegnung, der familiäre Treff und der Austausch von Lauferfahrungen und -zielen im Vordergrund.

Für den Saisonauftakt hat die Laufgruppe des Bad Waldseer Lauffiebers einen Kurs über 20 Kilometer ausgearbeitet, der in Kleingruppen mit verschiedenen Geschwindigkeiten gelaufen werden kann. Auch eine kürzere Variante über 14 Kilometer wird angeboten. In jeder Gruppe wird ein streckenkundiger Guide mitlaufen, damit der Kurs auch für Ortsfremde als entspannter Landschaftslauf genossen werden könne.

Treffpunkt am 6. März ist um 10 Uhr beim Freibad Bad Waldsee, Robert-Koch-Straße 1. Zum anschließende Kuchenbuffet sind alle Sportlerinnen und Sportler in die Vereinsgaststätte des Rudervereins am Stadtsee eingeladen. Dort sind auch Dusch- und Umkleidemöglichkeiten vorhanden. Für den geselligen Teil gelten die dann aktuellen Hygienevorschriften.

Das 20. Bad Waldseer Lauffieber findet am 21. Mai statt. Neben DLV-vermessenen Wettkampfstrecken Halbmarathon und über 10 000 Meter werden verschiedene Wettkämpfe für Kinder sowie Firmenteams angeboten. Weitere Infos gibt es online unter www.badwaldseer-lauffieber.de