Lastwagenfahrer übersieht Autofahrerin

Lastwagenfahrer übersieht Pkw

Bad Waldsee (sz) - An der Einmündung der Industriestraße in die B 30 sind am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der 52-jährige Lastfahrer wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Ravensburg einfahren. Wie die Polizei berichtet, positionierte er sich mittig und setzte wohl keinen Blinker, weshalb eine 48-jährige Autofahrerin diese Absicht nicht erkannte. Sie ordnete sich rechts neben dem Schwerlastwagen ein, um ebenfalls in Richtung Ravensburg abzubiegen. Als die Fahrerin zum Abbiegen ansetzte, fuhr der Lastwagenfahrer auch los und touchierte den Mazda seitlich. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.