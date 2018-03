Ein Sattelzugfahrer hat am Mittwoch gegen 12.15 Uhr an der Einmündung Holzstraße/Stahlstraße einen VW gestreift und dabei einen Schaden von 3000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte die VW-Fahrerin an der Einmündung angehalten, als der Sattelzug ihr Auto beim Linksabbiegen mit der Seite des Aufliegers streifte.