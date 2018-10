Lars Redlich spielt Musikkabarett

Karten gibt es im Vorverkauf zu 20 Euro, ermäßigt 18 Euro bei der Tourist-Information Bad Waldsee, Ravensburger Straße 3, sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter tickets.schwäbische.de und Telefon 0751 / 29555777, und an der Abendkasse ab 19 Uhr zu 21, ermäßigt 19 Euro. Eine telefonische Kartenbestellung ist möglich unter der Nummer 07524 / 941342 bei der Kurverwaltung Bad Waldsee oder per E-Mail an touristinfo@bad-waldsee.de

Außerdem gibt es einen Onlineverkauf unter der Adresse www.kultur-am-see.de.