Langjährige Mitglieder stehen im Mittelpunkt

Vor allem die langjährigen Parteimitglieder standen bei der Hauptversammlung der CDU Bad Waldsee im Mittelpunkt. Die Versammlung fand laut Pressemitteilung in der „Mälze“ des Grünen Baums statt. Ohne das Engagement der Mitglieder sei der Stadtverband heute nicht so gut aufgestellt, sagte der Vorsitzende der CDU Bad Waldsee Maximilian Klingele heißt es in der Pressemitteilung. Zur 25-jährigen Mitgliedschaft in der CDU wurden Edwin Jehle und Andreas Welte in Abwesenheit geehrt, für ihre 40-jährigen Mitgliedschaft wurden Roswitha Mongili, Vinzenz Schmid sowie Klaus Przygoda ausgezeichnet. Die Ehrungen für stolze 50 Jahre CDU Mitgliedschaft konnten an diesem Abend Gertrud Frey, Ulrich Neumann sowie der ehemalige Landtagsabgeordnete Helmut Kiefl entgegennehmen.

In seinem Bericht ging der Stadtverbandsvorsitzende auf die aktuellen Diskussionen um den städtebaulichen Rahmenplan ein. Er berichtete, dass es auch innerhalb der CDU Fraktion kein einheitliches Stimmbild gebe, er persönlich aber hinter dem Rahmenplan stehe. Allerdings könne er die Sorgen nachvollziehen und zeige sich offen für neue, konstruktive Ideen, die das Gesamtkonzept voranbringen werden, ohne es gänzlich zu begraben. Auf die anstehende Kommunalwahl blicke der CDU Stadtverband mit Zuversicht und befinde sich schon in den ersten Vorbereitungen, heißt es in der Mitteilung der Partei: Man wolle stärkste Fraktion bleiben, so Klingele.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte der Vorsitzende auf das vergangene Geschäftsjahr zurück, welches vorwiegend durch die Bundestagswahl geprägt gewesen war. Daneben verwies Klingele auf die erfolgreichen Veranstaltungen mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann sowie Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut im vergangenen Sommer. Anschließend erfolgte, nach dem Kassenbericht durch Rainer Priebe und dem Bericht des Kassenprüfers, die Entlastung des Vorstandes durch anwesende Mitglieder.

Nach der Entlastung berichtete der frischgewählte CDU Kreisvorsitzende Christian Natterer über die Arbeit des neuen Kreisvorstandes. Im kommenden Geschäftsjahr wird die Kommunalwahl, insbesondere die Kreistagswahl, im Mittelpunkt stehen. Natterer sprach dabei drei Kernthemen an, die dem Kreisverband wichtig sind: die Wohnungsnot, die Verkehrsinfrastruktur und der Breitbandausbau. Dabei verwies er auf erste Erfolge der CDU Kreistagsfraktion. Mit der Errichtung der Planungsgesellschaft Oberschwaben sei es gelungen, einen wichtigen Schritt zur Realisierung der Ortsumgehungen Gaisbeuren und Enzisreute zu gehen, da durch die Planungsgesellschaft bereitgestellte Bundesmittel unabhängig vom Landesverkehrsministerium abgerufen und für die Planung auf Regionalverbandsebene eingesetzt werden könnten. Zum Abschluss diskutierten die anwesenden Mitglieder noch lebhaft über die aktuelle Tagespolitik in Bad Waldsee.