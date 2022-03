Über die weitere Sanierung des Langen Weges, von Steinach nach Untermöllenbronn, berät der Ausschuss für Umwelt und Technik in einer öffentlichen Sitzung am Montag, 21. März, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Waldsee, die Erneuerung der Mischwasserkanalisation in der Hasengasse und in der Roßruckstraße sowie die Kanalsanierung 2022.