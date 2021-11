Landtagsabgeordnete in Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Schuljahr erhielt die Döchtbühlschule bzw. zwei der Schüler*innen der Werkrealschule den Landespreis der Werkrealschulen. Dies nahm MdL Petra Krebs als Anlass, um den Schüler*innen und der Schule nicht nur schriftlich zum Erhalt des Preises zu gratulieren.

Kürzlich besuchte Krebs die Schule, um sich auch persönlich einen Eindruck davon zu machen, wie die Döchtbühlschule den Wechsel von Schule zu Beruf vorbereitet.

Empfangen wurde Petra Krebs von dem Schulleiter Frank Wiest und seinem Stellvertreter Uli Gassner, sowie von Gerlinde Buemann, Fachbereichsleiterin für Schule der Stadt Bad Waldsee, Schüler*innen der KS 10 und KS 9 und dem Vorsitzenden des Elternbeirats, Herr Kupsch. Nach einer von den Schüler*innen selbst zubereiteten Stärkung wurde das Konzept der Schule vorgestellt: die ganzheitliche Begleitung der Schüler*innen ab der 5. Klasse bis zum Wechsel in das Berufsleben. Im Anschluss konnte MdL Krebs gemeinsam mit den Schüler*innen der 10. Klasse an einem Workshop teilnehmen, der die Bedeutung der persönlichen und der sozialen Kompetenzen bei der Ausbildungsfähigkeit spielerisch darstellte. Hier arbeiten die Schüler*innen gemeinsam in einem Team, um herauszuarbeiten, welche Fähigkeiten, Stärken und Zuordnungen gemacht werden können. MdL Krebs zeigte sich begeistert von der gemeinsamen Arbeit und ist überzeugt: „Aus dieser Art der gemeinsam erarbeiteten Evaluierung der Kompetenzen und Stärken gehen die Jugendlichen hoch motiviert an die Berufswahl, keine Frage!“

Anschließend wurde das pädagogische Konzept „Starke Schule. Starke Menschen“ der Schule vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Dass die WRS neben sozialen Kompetenzen auch die digitalen Fähigkeiten der Schüler*innen fördert, hat sich spätestens seit Beginn der Corona Pandemie bewährt. Die Döchtbühlschule, das konnte auch MdL Krebs beobachten, ist auch bezüglich der Digitalisierung auf dem richtigen Weg.

Moderne Medien werden in allen Bereichen des Lernens integriert und von den Schüler*innen kompetent genutzt.

Da Petra Krebs aus terminlichen Gründen am Döchtbühlforum für Ausbildung nicht teilnehmen konnte, versprach sie, anstelle einer persönlichen Teilnahme, den Organisator*innen eine Videobotschaft aufzuzeichnen.

„Das Döchtbühlforum für Ausbildung ist eine richtig tolle Sache – ich bin mir sicher, wenn die Betriebe die Absolent*innen aus dieser Schule als Azubis übernehmen, dann werden sie richtig tolle Leute bekommen, die Schüler*innen sind sehr gut vorbereitet und total engagiert“ zeigte sich MdL Krebs überzeugt.