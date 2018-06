Landschaftstreffen: Großes Interesse im Internet

Die mediale Dauerpräsenz beim VSAN-Landschaftstreffens in Bad Waldsee hat sich auch im Netz positiv bemerkbar gemacht. So wurden auf der Homepage der Kurstadt am letzten Samstag und Sonntag mehr als drei Mal so viele Zugriffe registriert als an einem normalen Wochenende. Wie Kurgeschäftsführer Walter Gschwind auf SZ-Anfrage weiter informierte, blätterten gut 5000 Besucher auf den 13 400 Seiten und informierten sich über das Angebot der Bäderstadt. 3000 virtuelle Besucher hätten das närrische Treiben zudem live an der städtischen Webcam verfolgt.

Angeklickt wurde die städtische Homepage laut Gschwind überwiegend von potentiellen Touristen aus Deutschland – gefolgt von interessierten Gästen aus der Schweiz. „Nicht weniger Zuspruch fand unsere Facebookseite ’Bad Waldsee News’, die ebenfalls weit über die regionalen Grenzen hinaus Beachtung fand“, freut sich der Leiter des Fachbereichs Wirtschafts- und Kulturraum im örtlichen Rathaus. Ob sich dieses Interesse im Netz schlussendlich auch in Buchungen vor Ort niederschlägt, vermag Gschwind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. „Über die genaue Anzahl der Gäste, die dadurch spontan oder zu einem späteren Zeitpunkt hier anreisen werden, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch kein belastbares Zahlenmaterial.“

Aus Sicht einer Fremdenverkehrsstadt wie Bad Waldsee war die dreistündige Live-Übertragung des farbenprächtigen Umzugs am Sonntag im SWR-Fernsehen sowie die Berichterstattung in Tageszeitungen und Internetforen „unbezahlbar. Einmal mehr ist Bad Waldsee Fernsehzuschauern und Lesern dadurch positiv vermittelt worden. Viele Menschen werden uns deshalb ganz oben auf ihrem Wunschzettel haben, wenn es um die Wahl des diesjährigen Reiseziels geht“, ist der Kurgeschäftsführer überzeugt.

Der Narrenzunft als Hauptveranstalter spricht Gschwind seine Hochachtung dafür aus, dass „sie dieses großartige Landschaftstreffen so professionell und erfolgreich gestemmt haben“, wie er der SZ sagte. „Und alle, die in der guten Stube von Bad Waldsee ausgelassen mitgefeiert haben, tragen schöne Erinnerungen und unsere Stadt vermutlich für immer in ihren Herzen. Eine bessere Werbung kann man nicht bekommen!“

Das VSAN-Landschaftstreffen hat Bad Waldsee am vergangenen Wochenende geprägt: von der Eröffnung am Samstagnachmittag bis zum Abschluss am Sonntagabend. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete der Große Narrensprung am Sonntagnachmittag. 32 Zünfte und zahlreiche Musikkapellen gestalteten den Umzug durch die Innenstadt mit.

Am Wochenende hat in Bad Waldsee das VSAN-Landschaftstreffen stattgefunden. Wir haben die Impressionen vom Großen Narrensprung am Sonntag.

