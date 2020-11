Die Landfrauen Mittelurbach-Haisterkirch gestalten mit ihren Familien in jeder Kapelle im Haistergau sowie in der Kapelle in Mittelurbach einen Adventsweg. Die Besucher erwarten veschiedene Impulse, die in den Kapellen in Hittisweiler, Ehrensberg, Hittelkofen, Mittelurbach, Graben sowie der Spitzenkapelle, der Wendelinuskapelle und der St. Sebastianskapelle ausliegen. Mit Texten, Bildern und Symbolen wird die Adventszeit in die Kapellen geholt, teilen die Landfrauen mit und weiter: „Machen Sie sich auf den Weg, lassen Sie sich begleiten, berühren und erfreuen, nachdenklich und fröhlich machen. Gehen, radeln, laufen, fahren: Wir laden Sie ein das besondere der Adventszeit zu erleben.“ Die Kapellen sind an den Wochenenden bis circa 19 Uhr geöffnet.