Landesfachtag in Bad Waldsee: Wie starke Quartiere den Zusammenhalt fördern können

Gemeinsam kann man mehr erreichen. Das bestätigte auch der Landesfachtag Quartiersentwicklung, der zusammen mit dem Bündnis „Wir sind dran“ in den Stuttgarter Hospitalhof, in die Bauernschule Bad Waldsee sowie zur Online-Präsentation eingeladen hatte. 360 Personen nahmen teil, als unter dem Thema „Starke Quartiere – Zusammenhalt in herausfordernden Zeiten“ Strategieziele, wissenschaftliche Erkenntnisse und Praxisbeispiele vorgestellt und diskutiert wurden. Das geht aus einer Pressemeldung der Organisatoren hervor.

Warum Quartiere wichtig sind

In Zeiten der Verunsicherung durch Krieg, Pandemie, Klimaveränderung, Inflation und Energiekrise sei eine kompetente Quartiersentwicklung wichtiger den je, sagte Ulrich Schmolz, Leiter des Referats Quartiersentwicklung im Ministerium für Soziales und Integration in seinem aus dem Hospitalhof auch in die Bauernschule in Bad Waldsee online übertragenen Grußwort. In den Quartieren käme es vor allem darauf an, unkompliziert Hilfe und Unterstützung anzubieten. Als unverzichtbar bezeichnete er aber bei allen Plänen zur Quartiersentwicklung die Akzeptanz und Beteiligung der Menschen vor Ort.

Sozialminister spricht über medizinische Versorgung

„Der Erfolg der Quartiersarbeit wird entscheidend sein für die zukünftige medizinische Versorgung“, erklärte auch der online zugeschaltete Sozialminister Manne Lucha im Hospitalhof. Die Quartiere hätten in der Pandemie viel geleistet und sich als helfende Systeme bewährt, trotzdem sei der Zusammenhalt unter Druck geraten, konstatierte der Minister.

Wie nun Quartiersentwicklung für mehr Gemeinsamkeit und Unterstützung funktionieren kann, zeigten in Bad Waldsee in Präsenz vorgestellte Beispiele aus der Region. Moderiert wurden sie von Vertretern des Bündnisses „Wir sind dran“, einem Zusammenschluss von mehreren Leader-Aktionsgruppen, dem Evangelischen Bildungswerk, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, dem Verband Katholisches Landvolk und dem K-Punkt Ländliche Entwicklung.

Digitales Vereinsheim in Sigmaringen

Vorgestellt wurde laut Mitteilung unter anderem das digitale Vereinsheim „Kreis-Linde“ in Sigmaringen. Schnell habe es sich dann als so unkompliziertes wie effektives Werkzeug der Kommunikation unter Einrichtungen wie Kreisjugendring, Kinder- und Jugendagentur und weiteren Vereinen etabliert, erläuterten Anni Kramer von Kreisjugendring und Dietmar Unterricker, Sachgebietsleiter der Kinder- und Jugendagentur des Landkreises.

Initiative des Vereins Lebensqualität Hochdorf

Ein weiteres Beispiel stammt aus dem Kreis Biberach. Seit 2016 besteht der Verein Lebensqualität Hochdorf mit dem Ziel, die Zukunft der Gemeinde gemeinsam und vielfältig zu gestalten. 2020 ging die „SOR-GE“ (Sorgende Gemeinschaft) an den Start, eine gemeinsame Initiative des Vereins mit der Kommune. Von Montag bis Freitag sind tagsüber drei Frauen im Wechsel telefonisch erreichbar und vermitteln Anfragen von der Unterstützung zu Hause über Hilfe in Haus und Garten bis zur Einstellung von technischen Geräten.