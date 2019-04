Land fördert Erwin-Hymer-Museum mit 40 000 Euro

Mit 40 000 Euro fördert das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst das Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee. Es handelt sich um eine Förderung eines Sonderprogramms namens „Digitaler Wandel an nichtstaatlichen Museen im ländlichen Raum“.

„Wir möchten die Museen unterstützen, die großen Chancen zu ergreifen, ihre Inhalte und ihr Wissen über neue Kanäle und neue Formate zu vermitteln und damit neue Publikumsgruppen zu gewinnen“, wird Kunststaatssekretärin Petra Olschowski in einer Pressemitteilung des Landes zitiert. Der Zugang zu Kultur lasse sich durch den Einsatz digitaler Medien auf spannende Weise erweitern, es würden neue Erlebnismöglichkeiten geschaffen. „Wir ermutigen unsere Museen, die Gestaltungsaufgabe anzunehmen und Kommunikationspraktiken neu zu denken. Ich bin überzeugt: Junge und medienaffine Zielgruppen werden dies dankbar annehmen“, so Olschowski.

Museumsdirektorin Susanne Hinzen plant das Geld für ein „interaktives Tool, mit dem wir weitergehende und vertiefende Informationen zu unserer Ausstellung und zu den Sammlungsobjekten“ ein. Außerdem solle die Zusammenarbeit mit anderen Musseum digital sichtbar und erlebbar werden. „Desweiteren möchten wir die Informationen in der Ausstellung in weiteren Sprachen unseren Gästen aus dem Ausland anbieten. Ziel ist es, ein Mehrwert für den Besucher aber auch für unsere Museumsarbeit im Team zu schaffen und somit weitere Besuchergruppen für unser Museum zugewinnen“, erklärt Hinzen, die sich sehr über die Förderung freut.

Neben der Finanzspritze erhalten die Museen praktische Unterstützung durch die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Diese Zusammenarbeit dauert acht Monate an und es wird ein individuelles Projekt entwickelt, das den Schwerpunkt auf den digitalen Wandel und die Vermittlungsarbeit legt. In der zweiten Stufe setzt das Museen dann die erarbeitete Projektidee um und erhält dazu Geld aus dem Innovationsfonds Kunst. Der Vorteil des Projekts? „Wir können unser Projekt schneller und in größeren Schritten in Angriff nehmen“, so Hinzen. Der digitale Wandel stellt für die Museumsdirektorin einen konsequenter Weg in der Weiterentwicklung der Museumsarbeit dar. „Sei es erlebbar in der Ausstellung für unsere Besucher, in den digitalen Medien, aber auch hinter den Kulissen in den Bereichen Sammlung, Archiv und Museumspädagogik, um hier effizienter und vernetzter zu arbeiten. Die Nutzung neuer digitaler Wege ist für uns als eine moderne Kultureinrichtung sehr wichtig und sollte immer in unserem Fokus sein, um weiterhin als solche attraktiv zu bleiben“, betont Hinzen.

Neben dem Erwin-Hymer-Museum werden außerdem das Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau, das Museum Haus Löwenberg Gengenbach und das Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen unterstützt.