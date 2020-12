Lärmaktionsplan und L 285 sind Thema

Dem Lärmaktionsplan widmet sich der Auschuss für Umelt und Technik (AUT) am Montag, 7. Dezember, um 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Es wird über Verkehrsmengenmessungen beraten. Die Verwaltung schlägt dafür die L 285 in Reute-Gaisbeuren, die Bahnhofstraße zwischen Aulendorfer Straße und Biberacher Straße sowie die Schützenstraße zwischen Biberacher Straße und Wurzacher Straße vor. Darüber hinaus befasst sich das Gremium mit dem „Langen Weg“, der quer durch das Ried Steinach mit Möllenbronn verbindet.