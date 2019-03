Ladwigs Dixieland Kapelle und Sidney Bechet

Die Ladwigs Dixieland Kapelle tritt mit Retro-Jazz und Anekdoten am 31. März um 18 Uhr in Bad Waldsee im Kulturkeller der Evangelischen Gemeinde auf. Ladwigs Dixieland Kapelle hat sich der Popmusik der Roaring Twenties verschrieben. JazzArchäologe und Tourleiter Uwe Ladwig nimmt das Publikum mit auf die unterhaltsame Expedition zur Erkundung des klassischen Jazz und spielt dabei das kolossale Bass-Saxofon wahlweise und behände mal als Rückgrat der Rhythmusgruppe, mal als Soloinstrument der Frontline. Ladwigs Dixieland Kapelle spielt außerdem Songs aus dem Repertoire des legendären Kreolen Sidney Bechet und skizziert seinen Lebensweg. Passend zum Programm gibt es ein Fotoalbum mit Schnappschüssen aus dem Leben von Sidney Bechet. Vorverkauf in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren zahlen im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Verbindliche Kartenreservierungen per E-Mail an k.i.d.kat@gmx-topmail.de