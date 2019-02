Ladendetektiv schnappt Diebe

Erwischt: Zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 37 und 43 Jahren sind am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Im Ballenmoos“ in Bad Waldsee von einem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Die zwei Männer hatten bereits am Montag gegen 10.30 Uhr gemeinsam mehrere Flaschen Spirituosen gestohlen, den Laden aber verlassen können, bevor der Detektiv sie ansprechen konnte, teilte die Polizei nun mit. Als die Diebe am nächsten Tag erneut den Laden betraten, ging der Ladendetektiv laut Mitteilung sofort zu ihnen hin und verständigte die Polizei. Das Diebesgut von Montag konnte nicht mehr aufgefunden werden, allerdings stellten die Beamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Abschiebehaftbefehl bestand, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.